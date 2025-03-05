Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ROVE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH ROVE GLOBAL
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 19
- TT15 đường Foresa 8B, KĐT Tasco Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Tìm kiếm các nội dung giải trí, nắm bắt xu hướng trên thị trường.
Viết nội dung các sản phẩm bằng Tiếng Anh và đăng lên hệ thống các kênh fanpage.
Phối hợp cùng team để cải tiến chất lượng nội dung.
Kiểm soát được các nội dung đăng tải và tương tác cho bài viết đã đăng.
Báo cáo công việc theo định kỳ bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được giao.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh hoặc sử dụng tiếng Anh thành thạo.
Quan tâm và luôn cập nhật các xu hướng trendy trên MXH.
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video/ ảnh: Premiere, Canva, CapCut... là một lợi thế.
Chủ động, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ROVE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
QUYỀN LỢI
Thu nhập = Lương 7.500.000 - 8.000.000 + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng.
Thưởng bao gồm: Thưởng KPI cá nhân và thưởng theo view của team.
Được cung cấp thiết bị làm việc theo vị trí.
Thử việc 01 tháng, lương thử việc: 85% lương cơ bản.
Môi trường trẻ, năng động, đoàn kết.
CHÍNH SÁCH KHÁC
Đóng bảo hiểm khi ký hợp đồng chính thức.
Thưởng chung toàn công ty các dịp lễ, tết, sinh nhật nhân sự.
Có cơ hội học hỏi và phát triển lên vị trí Quản lý kênh, Leader.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROVE GLOBAL
