Tuyển Content Creator Công ty cổ phần Ghome99 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Content Creator Công ty cổ phần Ghome99 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Ghome99
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty cổ phần Ghome99

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty cổ phần Ghome99

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 122 Nguyễn Hy Quang, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sản xuất các video cho dòng sản phẩm decor trong nhà.
Lên chiến lược nội dung, concept hình ảnh/video cho tuyến content sản phẩm, branding, creative và cộng đồng theo tuần/tháng dựa trên insight khách hàng theo mùa, file số liệu.
Theo dõi, phân tích, đánh giá content và các chỉ số và đưa ra đề xuất cải thiện cho từng chiến dịch.
Cập nhật thường xuyên các xu hướng mới, ý tưởng creative cho video.
Thực hiện các công việc khác theo sự giao phó của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sản xuất video Tiktok.
Có hiểu biết, gu thẩm mỹ về home decor, trang trí nội thất, nhà cửa.
Ưu tiên các ứng viên từng có kinh nghiệm thực chiến tại các agency truyền thông.
Có khả năng giao tiếp và teamwork hiệu quả.
Yêu cầu sự nhiệt thành và đặt trách nhiệm cao nhất vào công việc.

Tại Công ty cổ phần Ghome99 Thì Được Hưởng Những Gì

Fulltime (9h - 18h thứ 2 - thứ 6, 9h - 12h thứ 7): 8.000.000đ/tháng + thưởng (Hoặc thỏa thuận theo năng lực)
(Hoặc thỏa thuận theo năng lực)
Thưởng vào các dịp lễ Tết và hiệu quả công việc, dự án.
Xét duyệt tăng lương, thưởng khi đạt hiệu quả mong đợi của Ban giám đốc và theo mức độ gắn bó với công ty.
Hưởng các đãi ngộ nhân sự như du lịch, team-building và các chế độ khác ngoài lương không định kỳ.
Được học hỏi, đào tạo về Marketing - Truyền thông theo yêu cầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ghome99

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Ghome99

Công ty cổ phần Ghome99

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 122 Nguyễn Hy Quang, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

