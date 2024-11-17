Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8, ngõ 69 Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Lên ý tưởng cho các content của các kênh truyền thông (Facebook, Tiktok) của trung tâm giáo dục

Hỗ trợ triển khai hình ảnh, video phục vụ cho content, quảng cáo,...

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 2005 – 2000, có kinh nghiệm là một lợi thế

Có khả năng sáng tạo, thường xuyên cập nhật xu hướng

Kỹ năng viết và biên tập nội dung tốt, có niềm yêu thích đối với lĩnh vực giáo dục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng doanh thu, thưởng hiệu quả công việc

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung

Làm việc từ xa, không cần đến công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP

