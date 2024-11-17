Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 8, ngõ 69 Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, Long Biên
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Lên ý tưởng cho các content của các kênh truyền thông (Facebook, Tiktok) của trung tâm giáo dục
Hỗ trợ triển khai hình ảnh, video phục vụ cho content, quảng cáo,...
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 2005 – 2000, có kinh nghiệm là một lợi thế
Có khả năng sáng tạo, thường xuyên cập nhật xu hướng
Kỹ năng viết và biên tập nội dung tốt, có niềm yêu thích đối với lĩnh vực giáo dục
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng doanh thu, thưởng hiệu quả công việc
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung
Làm việc từ xa, không cần đến công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
