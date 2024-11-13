Tuyển Content Creator Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

Mức lương 9 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Đô Thị Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

Viết kịch bản quay clip, soạn seeding trên các nền tảng, soạn bài đăng trên các nền tảng.

Nghiên cứu trend, sáng tạo và ứng dụng trend sản xuất nội dung video viral trên Youtube/Tiktok

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sáng tạo, tự tin, có khả năng lập kế hoạch, tư duy logic, ưu tiên có kinh nhiệm

-Sinh năm 2003- 1992

Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9 - 15 triệu

Du lịch: 2 lần/năm

Phụ cấp trang phục: 600.000 đồng/2 lần/năm

Phụ cấp đi lại: 200.000 đồng/tháng.

Phụ cấp ăn trưa: 30.000 đồng/ ngày

Phụ cấp nhà ở: 300.000 đồng/tháng

Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch

Chế độ tăng lương hàng tháng

Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair

