Tuyển Content Creator Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair

Mức lương
9 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Đô Thị Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

Viết kịch bản quay clip, soạn seeding trên các nền tảng, soạn bài đăng trên các nền tảng.
Nghiên cứu trend, sáng tạo và ứng dụng trend sản xuất nội dung video viral trên Youtube/Tiktok

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sáng tạo, tự tin, có khả năng lập kế hoạch, tư duy logic, ưu tiên có kinh nhiệm
-Sinh năm 2003- 1992

Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9 - 15 triệu
Du lịch: 2 lần/năm
Phụ cấp trang phục: 600.000 đồng/2 lần/năm
Phụ cấp đi lại: 200.000 đồng/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 30.000 đồng/ ngày
Phụ cấp nhà ở: 300.000 đồng/tháng
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch
Chế độ tăng lương hàng tháng
Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: BT6TT15 Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

