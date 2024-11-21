Tuyển Content Creator Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT2 Chung cư Viện bỏng Lê Hữu Trác, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý các trang mạng xã hội của công ty: Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website, Tiktok

Chăm sóc Fanpage, website, tiktok .... Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,...) như bài biết, idea video / hình ảnh,...

Phối hợp với phòng kinh doanh, xây dựng các ý tưởng, chính sách bán hàng hợp lý để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Nghiên cứu, phân tích các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để lên ý tưởng triển khai và thực hiện các chương trình giảm giá, quảng cáo, hội chợ, sự kiện, tri ân khách hàng,... nhằm mục đích nâng cao hình ảnh cũng như thương hiệu.

Các công việc khác theo sự phân công BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược phẩm là 1 lợi thế.

Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.

Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop hoặc các phần mềm thiết kế khác là một lợi thế

Nhạy bén và có khả năng tự học hỏi kiến thức mới trong ngành marketing.

Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lên tới 15 triệu vnđ, tùy năng lực.

Được công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Thưởng các dịp lễ Tết,.. các chế độ khác theo quy chế và nội quy của công ty.

Đi dã ngoại theo các dịp lễ tết, du lịch hè, cuối năm, đầu năm, ... theo hoạt động chung của CT.

Đồng nghiệp genZ trẻ trung, sáng tạo, năng động, phát huy được nhiều năng lực bản thân

Lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn theo chính sách rõ ràng, nhiều cơ hội.

Môi trường làm việc thân thiện và chia sẻ, đề cao tinh thần đội nhóm và phát triển kỹ năng cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed

