Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Tasco, số 2 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách xây dựng và phát triển các kênh fanpage và tiktok về các chủ đề: giao thông, bảo hiểm, xe cộ.

Biên tập, viết nội dung sáng tạo trên các trang facebook và phối hợp cùng designer để sản xuất hình ảnh cho các bài viết, nhằm thu hút người đọc tương tác và theo dõi trang.

Lên ý tưởng, quay hoặc biên tập source và edit thành các video hoàn chỉnh để đăng trên các kênh TikTok, nhằm thu hút người xem tương tác và theo dõi kênh.

Lập kế hoạch nội dung theo hướng dẫn của quản lý, triển khai bám sát kế hoạch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 tháng kinh nghiệm viết nội dung trên facebook hoặc sản xuất video tiktok.

Có kinh nghiệm tự xây dựng và phát triển các kênh fanpage facebook và tiktok >1000 followers là một lợi thế.

Biết sử dụng các phần mềm cơ bản để hỗ trợ công việc.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ công tác phí

Được ưu tiên tuyển dụng thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập nếu hiệu quả công việc tốt và phù hợp cơ cấu nhân sự của phòng/ban.

Hỗ trợ dấu công ty và các tài liệu phục vụ quá trình thực tập.

Nghỉ lễ, tết theo quy định của Pháp luật và Công ty.

Được đào tạo, hướng dẫn bài bản các kiến thức và kỹ năng về marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin