Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1 tòa V2 Home City, Số 177 đường Trung Kính, P. Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách phát triển và xây dựng kênh tiktok cho thương hiệu
Nghiên cứu nền tảng, hành vi khách hàng mục tiêu, nghiên cứu nội dung của đối thủ, đánh giá xu hướng để đưa ra ý tưởng nội dung và concept phù hợp với thị hiếu của khách hàng
Đưa ra ý tưởng video, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết & voice cho các tuyến nội dung trên các nền tảng Tiktok
Có thể làm mẫu, MC quay và diễn các short video
Trực tiếp phối hợp cùng bộ phận Design & Media để sản xuất clip
Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh, đảm bảo tần suất, thời lượng, tương tác tích cực với các tin nhắn, bình luận trên kênh
Phân tích và báo cáo các chỉ số trong quản trị kênh: Traffic, Follow, View...
Chủ động quản lý công việc và báo cáo theo Tuần/Tháng với quản lý trực tiếp.
Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng / đại học các chuyên ngành Đạo diễn, Kịch bản, Báo chí, truyền thông, MKT
Có kinh nghiệm xây kênh tiktok
Kỹ năng viết, biên tập. Ưu tiên có kỹ năng về xử lý hình ảnh/video
Nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc
Hình thức ưa nhìn, có khả năng kết nối tốt, hoạt ngôn, có thể dẫn chương trình;
Yêu thích các hoạt động phong trào, văn hoá, đoàn thể

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, Thứ 7 làm việc cách tuần. (Thời gian nghỉ trưa 1.5 tiếng, nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng)
Đào tạo: Cơ hội tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản.
Phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 01 lần 1 năm.
Phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – team building ...
Xét đánh giá định kỳ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp,...Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều. các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng.
Môi trường: Đồng nghiệp trẻ trung, hỗ trợ nhiệt tình với văn hóa chia sẻ, yêu thương, công việc thoải mái, đề cao sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội - Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

