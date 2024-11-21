Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Mức lương Đến 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Pax Sky, 63 - 65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Tham gia vào các hoạt động hàng ngày của Phòng Marketing.

Hỗ trợ xây dựng nội dụng về chủ đề tài chính chứng khoán, dành cho đối tượng khán giả gen Z dưới góc nhìn trẻ trung, hài hước.

Theo dõi việc thực hiện và báo cáo kết quả.

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc marketing, các công việc sáng tạo nội dung.

Có khả năng viết bài cho blog, website của công ty.

Ưu tiên có kiến thức trong lĩnh vực tài chính chứng khoán.

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng MC, diễn xuất, văn nghệ.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương thực tập sinh.

Thời gian làm việc linh hoạt.

Được học các kiến thức thực tế từ các chuyên gia của công ty, phù hợp cho các bạn mong muốn sau này làm ngành Tài chính, ngân hàng, chứng khoán.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu chứng minh được năng lực phù hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin