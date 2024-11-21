Tuyển Content Creator FREETALK ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: T11 Times city 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Content Creator

- Quay và dựng video theo kịch bản có sẵn.

- Quay tại văn phòng.

- Chủ động lên ý tưởng và kế hoạch về sản xuất video cũng như xuất bản thành phẩm.

- Kết hợp với các thành viên trong nhóm để tạo ấn phẩm đạt hiệu quả truyền thông.

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh tạo ấn phẩm.

- Thực hiện các công việc theo phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Có từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Sử dụng cơ bản các thiết bị quay chụp (máy ảnh, gimbal, đèn...)

- Thành thạo Premiere, Capcut PC

- Chăm chỉ, hoà đồng.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương cứng: 13 - 15 triệu + Thưởng. (part time 7- 10 triệu- làm việc buổi chiều)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN, tháng lương 13,..).

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Làm việc từ T2 đến T6 hàng tuần và 2 thứ 7 cuối tháng. (Từ 8h30 đến 17h30. Làm việc 7,5h/ngày)

Cách Thức Ứng Tuyển

