Tuyển Content Creator FREETALK ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại FREETALK ENGLISH
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: T11 Times city 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Quay và dựng video theo kịch bản có sẵn.
- Quay tại văn phòng.
- Chủ động lên ý tưởng và kế hoạch về sản xuất video cũng như xuất bản thành phẩm.
- Kết hợp với các thành viên trong nhóm để tạo ấn phẩm đạt hiệu quả truyền thông.
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh tạo ấn phẩm.
- Thực hiện các công việc theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Sử dụng cơ bản các thiết bị quay chụp (máy ảnh, gimbal, đèn...)
- Thành thạo Premiere, Capcut PC
- Chăm chỉ, hoà đồng.
Tại FREETALK ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cứng: 13 - 15 triệu + Thưởng. (part time 7- 10 triệu- làm việc buổi chiều)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN, tháng lương 13,..).
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Làm việc từ T2 đến T6 hàng tuần và 2 thứ 7 cuối tháng. (Từ 8h30 đến 17h30. Làm việc 7,5h/ngày)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FREETALK ENGLISH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
