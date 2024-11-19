Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUXURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUXURY
- Hà Nội: Toà N01T3 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện nhiệm vụ sáng tạo nội dung cho các nền tảng: Youtube, Facebook, Tiktok
Nghiên cứu, đề xuất và lên kế hoạch nội dung kèm mục tiêu cụ thể theo tuần, theo tháng
Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.
Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác
Thực hiện nhiệm vụ quản trị các trang mạng xã hội theo sự phân công của cấp trên
Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo tình trạng các trang mạng xã hội do mình chịu trách nhiệm
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22 - 30 tuổi, có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kỹ năng viết bài, định hướng, sáng tạo và biết nắm bắt xu hướng content, bắt trend - Năng động, sáng tạo, nhạy bén với xu hướng - Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chủ động trong công việc.
Có khả năng tìm kiếm thông tin tốt và phối hợp đội nhóm.
Biết edit video, làm hình ảnh cơ bản và khả năng đọc hiểu tiếng Anh là một lợi thế.
Linh hoạt, có tinh thần học hỏi, chịu áp lực công việc tốt đảm bảo đúng tiến độ, gắn bó lâu dài với công ty.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUXURY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản: 7.000.000 – 10.000.000đ/tháng + KPI + thưởng
Lương tháng 13, phụ cấp hàng tháng: 1.000.000đ. Thưởng quý, thưởng cuối năm theo kết quả KD của công ty
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định
Thưởng các kỳ nghỉ lễ theo lịch quốc gia và các sự kiện đặc biệt
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty, được tham gia BHXH và BHYT theo quy định Nhà nước
Team building 02-03 lần/năm và tour nghỉ dưỡng
Đồng nghiệp Gen Z yêu thương và hỗ trợ nhau trong công việc. Môi trường làm việc năng động.
Đào tạo: Được tham gia các buổi đào tạo bài bản từ các team Leader
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUXURY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI