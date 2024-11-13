Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Biên tập nội dung, hình ảnh, video, ... cho các chiến dịch Marketing phù hợp

- Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (tin tức nội dung trên website, trên mạng xã hội facebook, email, nội dung PR bên ngoài, seeding, ...). Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.

- Định hướng, kiểm soát nội dung các công việc liên quan đến copywriter của team.

2. Chuyên viết bài PR về lĩnh vực BĐS và các dự án, sản phẩm nhà ở của Công ty.

3. Xây dựng nội dung cho sản phẩm:

- Thu thập thông tin, hình ảnh sản phẩm để đăng tải.

- Phối hợp làm việc với các phòng ban thu thập thông tin phục vụ tốt cho công việc.

- Phối hợp với các team khác thuộc phòng ban MKT (thiết kế, clip, truyền thông, ...) để khai triển các chiến dịch Quảng cáo.

- Đề xuất kế hoạch biên tập viên nội dung phục vụ channel (Facebook, trang mạng, báo chí,...), theo các sự kiện/hoạt động/chiến dịch của dự án/sản phẩm/dịch vụ.

- Biên tập nội dung hữu ích không theo chiến dịch để giữ chân khách hàng, phát triển khách hàng tiềm năng. 4. Cập nhật xu hướng và giải pháp content marketing mới

5. Quảng bá hình ảnh Công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công chỉ đạo của Quản lý và Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan.

2. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS.

3. Có khả năng chịu được áp lực công việc tốt.

4. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cứng: 10.000.000 - 12.000.000 đồng + thưởng

2. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn phòng sang xịn.

3. Được hưởng các chế độ Bảo Hiểm theo quy định của Nhà nước và của công ty (BHXH, BHYT, BHTN, ...)

4. Cơ chế phúc lợi cực tốt (Thưởng sinh nhật, thưởng các cá nhân/tập thể xuất sắc, thưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết, du lịch 2-3 lần/năm,...)

5. Tham gia vào các hoạt động ăn chơi của “Gia Đình Sky”, Teambuilding, sinh nhật thành viên, vinh danh cá nhân/tập thể...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

