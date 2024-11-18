Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN EGO MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 68 ngõ 14 Vũ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Sáng tạo nội dung: Lên ý tưởng, xây dựng và sản xuất nội dung trên các kênh social media

- Nghiên cứu xu hướng yêu thích của cộng đồng để viết content phù hợp.

- Tương tác với người dùng trong cộng đồng

- Phối hợp với team Media để sản xuất clip, hình ảnh nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng content mỗi ngày.

- Checklist và chịu trách nhiệm đăng tải content lên các Group/Facebook,... có sẵn.

- Report công việc và cùng team họp bàn định hướng tối ưu

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nam giới

- Kỹ năng viết và tư duy trình bày tốt

- Thích chơi game, có kinh nghiệm chơi các game 8x, 9x: Age of Empires (AoE), CS 1.1,..

- Có tư duy giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo tốt và không ngại thể hiện sự khác biệt của bản thân

- Có kinh nghiệm sản xuất nội dung dưới dạng banner, biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh là một lợi thế.

- Am hiểu, nắm bắt các xu hướng trên Social Media và cộng đồng người chơi game online

- Tuân thủ brand guideline, leadtime đã thống nhất trong quá trình sản xuất nội dung.

- Có kiến thức và kinh nghiệm ở các vị trí việc làm game tương tự là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EGO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Cứng: 10.000.000 VND/ Tháng

- Các chế độ của công ty: lương cơ bản, thưởng hiệu suất, thưởng cuối năm, thưởng dự án

- Chế độ khác: BHXH, BHYT, nghỉ phép

- Tham gia các hoạt động đào tạo, ngoại khóa của công ty

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EGO MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin