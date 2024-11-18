Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN EGO MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EGO MEDIA
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 68 ngõ 14 Vũ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Sáng tạo nội dung: Lên ý tưởng, xây dựng và sản xuất nội dung trên các kênh social media
- Nghiên cứu xu hướng yêu thích của cộng đồng để viết content phù hợp.
- Tương tác với người dùng trong cộng đồng
- Phối hợp với team Media để sản xuất clip, hình ảnh nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng content mỗi ngày.
- Checklist và chịu trách nhiệm đăng tải content lên các Group/Facebook,... có sẵn.
- Report công việc và cùng team họp bàn định hướng tối ưu
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên Nam giới
- Kỹ năng viết và tư duy trình bày tốt
- Thích chơi game, có kinh nghiệm chơi các game 8x, 9x: Age of Empires (AoE), CS 1.1,..
- Có tư duy giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo tốt và không ngại thể hiện sự khác biệt của bản thân
- Có kinh nghiệm sản xuất nội dung dưới dạng banner, biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh là một lợi thế.
- Am hiểu, nắm bắt các xu hướng trên Social Media và cộng đồng người chơi game online
- Tuân thủ brand guideline, leadtime đã thống nhất trong quá trình sản xuất nội dung.
- Có kiến thức và kinh nghiệm ở các vị trí việc làm game tương tự là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EGO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương Cứng: 10.000.000 VND/ Tháng
- Các chế độ của công ty: lương cơ bản, thưởng hiệu suất, thưởng cuối năm, thưởng dự án
- Chế độ khác: BHXH, BHYT, nghỉ phép
- Tham gia các hoạt động đào tạo, ngoại khóa của công ty
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EGO MEDIA
