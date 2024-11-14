Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Đồng Lợi, ngõ 1160 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Lên ý tưởng, kịch bản quảng cáo cho các sản phẩm Mobile Apps trên các nền tảng khác nhau như TikTok, Facebook, Youtube,... với mục tiêu tăng trưởng người dùng.
Tham gia và phối hợp với các bộ phận khác như Performance Marketing, Editor, Designer để sản xuất video/ảnh quảng cáo.
Nghiên cứu thị trường, tìm ra các trend mới nhất phù hợp với tệp khách hàng Mobile apps.
Kết nối với các Agency, KOL, KOC, Freelancer (tại Việt Nam cũng như nước ngoài) để review sản phẩm Mobile Apps thuộc nhiều Category khác nhau như Entertainment, Productivity, Personalization,...
Phối hợp với Product Owner để làm Content cho App.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Content Creator, mạnh về mảng Video.
Am hiểu và thường xuyên theo dõi các kênh mạng xã hội như TikTok, Facebook, Youtube,... để sáng tạo và bắt trend. Có khả năng tự nghiên cứu, khai thác thông tin.
Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC/IELTS.
Năng động, chịu được áp lực công việc cao.
Có kinh nghiệm làm việc với các Agency, KOL, KOC, Freelancer
Có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng Freelance Service như Fiverr, Upwork, Freelancer,... là một lợi thế
Có thể tự Edit Video (cắt ghép, chỉnh sửa ở mức cơ bản) là một lợi thế
Có hiểu biết về thị trường Mobile Game/Apps là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn. Mức lương từ: 9.000.000 - 14.000.000 VNĐ
Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm
Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV
Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc
Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí
Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần
Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao
Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.
Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1160 đường Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

