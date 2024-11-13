Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEGACELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Viết, xây dựng nội dung fapage, website, các nền tảng MXH

Order media để phục vụ cho các bài viết trên các nền tảng

Hỗ trợ bộ phận Ads chăm page, hỗ trợ content lên ads và content sản xuất các tư liệu.

Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: từ Cao đẳng chuyên ngành truyền thông đa phương tiện hoặc ngành nghề liên quan

Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trong ngành thẩm mỹ, spa, làm đẹp.

Có khả năng tư duy về ngôn ngữ và hình ảnh tốt

Nhiệt tình, ham học hỏi, chủ động nắm bắt các thông tin xã hội, bắt trend là một lợi thế

Kỹ năng diễn đạt ý tưởng tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEGACELL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10 - 12 triệu (Chưa bao gồm thưởng, HH theo % tổng doanh thu).

(Chưa bao gồm thưởng, HH theo % tổng doanh thu).

Tham gia BHXH và các chế độ khác theo quy định Nhà nước và công ty

Thưởng lễ tết, hoạt động văn hóa nội bộ theo quy định công ty

Tham gia các chương trình: Teambuilding, 8/3, Year End Party...và nhiều hoạt động, sự kiện nội bộ

Được đào tạo chuyên môn về content từ quản lý/giảng viên nội bộ của công ty

Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình để tạo cơ hội phát triển cho CBNV.

Môi trường GenZ trẻ trung, năng động, hòa đồng, được thể hiện mình và ghi nhận xứng đáng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEGACELL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin