Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEGACELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEGACELL
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEGACELL

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Viết, xây dựng nội dung fapage, website, các nền tảng MXH
Order media để phục vụ cho các bài viết trên các nền tảng
Hỗ trợ bộ phận Ads chăm page, hỗ trợ content lên ads và content sản xuất các tư liệu.
Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: từ Cao đẳng chuyên ngành truyền thông đa phương tiện hoặc ngành nghề liên quan
Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trong ngành thẩm mỹ, spa, làm đẹp.
Có khả năng tư duy về ngôn ngữ và hình ảnh tốt
Nhiệt tình, ham học hỏi, chủ động nắm bắt các thông tin xã hội, bắt trend là một lợi thế
Kỹ năng diễn đạt ý tưởng tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEGACELL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10 - 12 triệu (Chưa bao gồm thưởng, HH theo % tổng doanh thu).
(Chưa bao gồm thưởng, HH theo % tổng doanh thu).
Tham gia BHXH và các chế độ khác theo quy định Nhà nước và công ty
Thưởng lễ tết, hoạt động văn hóa nội bộ theo quy định công ty
Tham gia các chương trình: Teambuilding, 8/3, Year End Party...và nhiều hoạt động, sự kiện nội bộ
Được đào tạo chuyên môn về content từ quản lý/giảng viên nội bộ của công ty
Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình để tạo cơ hội phát triển cho CBNV.
Môi trường GenZ trẻ trung, năng động, hòa đồng, được thể hiện mình và ghi nhận xứng đáng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEGACELL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

