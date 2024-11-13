Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

CONTENT

Nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường, ngành hàng, bối cảnh cạnh tranh,khách hàng/người tiêu dùng mục tiêu (sản phẩm cùng phân khúc, nội dung/chiến dịch mà các bên đang triển khai).

Theo dõi, nghiên cứu xu hướng nội dung, xu hướng social media, martech...

Phát triển ý tưởng, xây dựng kế hoạch nội dung định vị thương hiệu và xâm nhập thị trường cho từng sản phẩm/nhãn hàng;

Giám sát các hoạt động marketing và quảng cáo để đảo bảo tính nhất quán với chiến lược nội dung sản phẩm;

Dự báo kiểm soát rủi ro truyền thông ảnh hưởng tới Thương hiệu để có biện pháp xử lí kịp thời.

Viết, biên tập nội dung truyền thông quảng cáo đa kênh

Xây dựng kế hoạch, thực thi nội dung truyền thông quảng cáo đa kênh cho sản phẩm/nhãn hàng với từng chiến dịch truyền thông.

Đưa ra ý tưởng sáng tạo cho chiến dịch thu hút để thúc đẩy người tiêu dùng “hành động”;

Định hướng phong cách, sáng tạo nội dung, hình ảnh, thông điệp ... cho các sản phẩm

Biên tập nội dung Social Media, PR, Social Commerce..., ấn phẩm truyền thông đa kênh.

Tìm kiếm, xây dựng, quản lý quan hệ đối tác truyền thông/sáng tạo nội dung trên đa nền tảng.

Phối hợp bộ phận lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch quảng cáo sáng tạo, thực tiễn, góp phần gia tăng niềm yêu thích thương hiệu, đáp ứng mục tiêu kinh doanh;

Kiểm soát chất lượng đầu ra nội dung. Đảm bảo chất lượng nội dung phù hợp với từng kênh tương ứng.

Di chuyển, tác nghiệp event trực tiếp để lên content cận chiến.

Dẫn dắt & đào tạo đội nhóm.

Đánh giá, đo lường chiến dịch truyền thông theo định kỳ

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng ban.

CREATIVE

Phụ trách sản xuất các tư liệu truyền thông nhãn hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ấn phẩm digial and offline, POSM (Wobbler, dangler, standee, booth, backdrop, brochure, leaflet, banner, catalouge...)

Chịu trách nhiệm, đánh giá, kiểm soát chất lượng đầu ra của ấn phẩm.

Thẩm định tiềm năng ấn phẩm để chuyển đổi ROI.

Quản lý kho tư liệu đối với nội bộ công ty và đại lý.

Lên kịch bản, viết content cho các sự kiện truyền thông nhãn hàng, truyền thông nội bộ công ty.

Điều phối các job quay, chụp.

Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đào tạo: Báo chí - Truyền thông, Marketing;

Kiến thức: Biên tập, Thương hiệu, Marketing, Truyền thông, Thiết kế đồ họa, Điện ảnh, Truyền thông đa phương tiện hoặc các chuyên ngành liên quan, với kiến thức và kỹ năng về thiết kế hình ảnh, quay phim, chụp ảnh và dựng phim.

Kinh nghiệm: Có trên 02 năm kinh nghiệm làm Leader Content Marketing hay Branding tại các công ty lớn. Ưu tiên ứng viên viết tốt, am hiểu về truyền thông thương mại, lĩnh vực thực phẩm bổ sung, sữa/sữa bột và sản phẩm từ sữa.

Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm, ứng dụng liên quan đến chuyên môn;

Có khả năng sáng tạo và tư duy thiết kế mạnh mẽ.

Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Có kỹ năng màu, bố cục, hình khối.

Có khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm thiết kế.

Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên dụng, bao gồm các phần mềm Adobe Suit như Illustrator (Ai), Photoshop (PSD), Premiere (Pr) và After Effect (Ae).

Kỹ năng lên ngân sách, đảm bảo ngân sách và kiểm soát ngân sách.

Kinh nghiệm quay dựng, đạo diễn là lợi thế.

Kinh nghiệm làm in ấn là một lợi thế.

Kinh nghiệm làm việc với Marketing Agency, Booking KOC, KOL, liên hệ làm việc với các đầu báo on-offline.

Có portfolio ấn phẩm thể hiện tối thiểu kỹ năng thiết kế ấn phẩm digital (áp dụng Photoshop, Illustrator) và POSM (các ấn phẩm in), bao gồm kế hoạch ý tưởng và ROI của ấn phẩm.

Viết, biên tập, sản xuất nội dung truyền thông quảng cáo đa kênh

Có khả năng về xây dựng nội dung quảng cáo trên nền tảng số

Có khả năng lập kế hoạch, xây dựng chiến lược nội dung, triển khai công việc;

Nắm chắc Content funnel để xây dựng content pillar, content calendar, tái sử dụng content đa nền tảng;

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình;

Kỹ năng phân tích, tư duy logic;

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức, triển khai kế hoạch;

Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;

Kỹ năng SEO đa nền tảng là một lợi thế.

Kỹ năng nghiên cứu từ khoá, nghiên cứu nội dung, SEO kỹ thuật,...

Khả năng sử dụng những phần mềm liên quan như Google Keyword Planner, Ahref.

Kỹ năng ngôn ngữ - Tiếng Việt và Tiếng Anh. Những ngôn ngữ khác là lợi thế.

Kỹ năng xây dựng, truyền tải brief cho những bên liên quan.

Ứng viên cần có Portfolio bài viết với ROI tương ứng, bao gồm nhưng không giới hạn số tương tác, số chuyển đổi, phân bổ từ khóa, SEO chuyển đổi.

Có kinh nghiệm làm việc tại Marketing Agency, FMCG, Báo chí là một lợi thế.

Yêu cầu về phẩm chất cá nhân:

Nhiệt tình, chịu khó, tích cực trong các hoạt động gắn kết và có trách nhiệm trong công việc;

Có tác phong làm việc năng động, chuyên nghiệp;

Cầu thị, lắng nghe tiếp thu ý kiến.

Là người hướng ngoại, thích mở rộng mối quan hệ tương tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15– 25 triệu NET

Cấp trang thiết bị làm việc.

Thời gian làm việc: T2 - T6 (2 T7 cách tuần)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ ...)

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.