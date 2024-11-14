Tuyển Content Creator Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý và điều phối 5-7 nhân sự content và thiết kế:

Lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch, nội dung cho các chiến dịch truyền thông quảng cáo

Quản lý và phân công công việc cho đội ngũ content và thiết kế nhằm xây dựng kênh fanpage, website, tiktok thu hút tương tác, phát triển tạo độ phủ thương hiệu và chuyển đổi bán hàng theo yêu cầu từng job

Là đầu mối check sản phẩm trước khi giao cho khách hàng hoặc bộ phận phụ trách

Nghiên cứu đánh giá thị trường, cập nhật xu hướng mới nhất thị trường vào công việc

Quản lý vận hành chung: phỏng vấn tuyển dụng, phân công công việc, đánh giá hiệu suất, đào tạo cho nhân viên; phối hợp xử lý quan hệ lao động

Phối hợp với quản lý tối ưu quy trình làm việc

Báo cáo công việc

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Văn học, hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, có từ 1.5 năm ở vị trí trưởng nhóm

Hiểu biết sâu rộng về xu hướng nội dung, các kỹ thuật sáng tạo nội dung và tối ưu hóa nội dung

Nhiều ý tưởng sáng tạo

Khả năng quản lý đội ngũ, phân công công việc và thúc đẩy - tạo động lực cho nhân viên

Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý nội dung và phân tích dữ liệu

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý dự án tốt

Ưu tiên đã làm việc tại công ty agency hoặc nganh beauty

Có thể sử dụng AI ứng dụng vào công việc là điểm cộng

Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: lương cứng 13-16 triệu + thưởng(hiệu suất, hh job) + phụ cấp , thu nhập trung bình 18-25 Triệu/ tháng

Review lương 2 lần/ năm hoặc theo năng lực

Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ, …..

Tham gia các hoạt động chung: du lịch 2-3 lần/năm, sinh nhật hàng tháng, hoạt động teambuilding – khen thưởng

Được sáng tạo theo phong cách riêng của bạn, tôn trọng cá tính và sự sáng tạo

Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, quản lý, cơ hội, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến

Môi trường làm việc, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin