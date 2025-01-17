Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai cácchương trình,chiến lược quảng bá thương hiệu nhằm tăng độ nhận diện sản phẩm tại hệ thống siêu thị, đại lý phân phối, phối hợp với các bộ phận liên quan hoàn thành dự án theo từng giai đoạn

Đánh giá, đề xuất tổ chức và tham gia các sự kiện, triển lãm, hội chợ ... phù hợp

Giám sát việc thực hiệnchính sách bán hàng, chương trình khuyến mại theo chiến dịch đã đề ra.

Tìm kiếm các nhà cung cấp, đơn vị thi công và triển khai việc trưng bày quảng cáo tại điểm bán.

Kiểm tra và đánh giá hoạt động quảng cáo; trưng bày hàng hóa, POSM,... tại các chuỗi hệ thống

Khảo sát, phân tíchđối thủ cạnh tranh, khảo sát thị trường để phát triển thị trường mới

Báo cáo công việc cho trưởng bộ phận theo tuần/tháng/quý

Thực hiện các công việc phát sinh liên quan theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 2 - 3 năm kỹ năng và kinh nghiệm ở vị trí Trade marketing (Kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm là một lợi thế)

- Có tư duy logic và nhạy bén với thị trường. Có năng lực đánh giá và xử lý vấn đề

- Có khả năng chịu áp lực cao & linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 9-12tr + 600 PC ăn + KPI; Thu nhập từ 12-15tr

- Xét tăng lương 1 năm 2 lần, được đề xuất lương theo năng lực của bản thân

- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các dịp lễ tết

- Được nghỉ lễ tết, được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo chuẩn doanh nghiệp nhà nước.

- Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động du lịch, teambuilding gắn kết và nâng cao tinh thần làm việc của tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM

