Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH TIMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Writer

Viết Content tiếng Đức cho website

Dịch thuật thông tin sản phẩm

Nghiên cứu thị trường, phối hợp với team Product để lên ý tưởng cho sản phẩm

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến Tiếng Đức. Chứng chỉ tiếng Đức B2 trở lên.

Ưu tiên các bạn du học sinh, các bạn sống lâu năm tại Đức, Áo

Có kĩ năng viết tốt

Có khả năng multi-task, làm việc linh hoạt trong môi trường biến đổi nhanh

Cẩn thận, chỉnh chu trong công việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH TIMIND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 – 20.000.000 (bao gồm lương cứng, thưởng hiệu quả, sẵn sàng trả lương cao cho các ứng viên xuất sắc)

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết, 12 ngày phép năm

Trợ cấp ăn trưa 720.000 VNĐ/tháng, trợ cấp gửi xe

Xét tăng lương định kỳ 6 - 12 tháng/lần

Đóng BHXH, BHYT sau thử việc

Được làm việc trực tiếp với khách hàng Đức, partner người Đức để nâng cao trình độ, kỹ năng

Được đào tạo các kỹ năng liên quan đến quản lý đa nhiệm

Có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý

Du lịch/teambuilding cùng công ty 2 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIMIND

