Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH TIMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH TIMIND
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Viết Content tiếng Đức cho website
Dịch thuật thông tin sản phẩm
Nghiên cứu thị trường, phối hợp với team Product để lên ý tưởng cho sản phẩm
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến Tiếng Đức. Chứng chỉ tiếng Đức B2 trở lên.
Ưu tiên các bạn du học sinh, các bạn sống lâu năm tại Đức, Áo
Có kĩ năng viết tốt
Có khả năng multi-task, làm việc linh hoạt trong môi trường biến đổi nhanh
Cẩn thận, chỉnh chu trong công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên các bạn du học sinh, các bạn sống lâu năm tại Đức, Áo
Có kĩ năng viết tốt
Có khả năng multi-task, làm việc linh hoạt trong môi trường biến đổi nhanh
Cẩn thận, chỉnh chu trong công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH TIMIND Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000 – 20.000.000 (bao gồm lương cứng, thưởng hiệu quả, sẵn sàng trả lương cao cho các ứng viên xuất sắc)
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết, 12 ngày phép năm
Trợ cấp ăn trưa 720.000 VNĐ/tháng, trợ cấp gửi xe
Xét tăng lương định kỳ 6 - 12 tháng/lần
Đóng BHXH, BHYT sau thử việc
Được làm việc trực tiếp với khách hàng Đức, partner người Đức để nâng cao trình độ, kỹ năng
Được đào tạo các kỹ năng liên quan đến quản lý đa nhiệm
Có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý
Du lịch/teambuilding cùng công ty 2 lần/ năm
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết, 12 ngày phép năm
Trợ cấp ăn trưa 720.000 VNĐ/tháng, trợ cấp gửi xe
Xét tăng lương định kỳ 6 - 12 tháng/lần
Đóng BHXH, BHYT sau thử việc
Được làm việc trực tiếp với khách hàng Đức, partner người Đức để nâng cao trình độ, kỹ năng
Được đào tạo các kỹ năng liên quan đến quản lý đa nhiệm
Có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý
Du lịch/teambuilding cùng công ty 2 lần/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIMIND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI