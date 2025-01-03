Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà CapitalPlace, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động kích hoạt điểm bán và gia tăng độ phủ thương hiệu thời trang thể thao như: Anta, Anta kids.
Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động Trade tại điểm bán theo năm, các kỳ dịp và tháng theo doanh số của kinh doanh.
Nghiên cứu và đề xuất các hình thức quảng bá các kênh liên kết sản phẩm thương hiệu tại các điểm bán.
Quản lý biển hiệu, vật dụng POSM, hình ảnh.
Nghiệm thu chất lượng công trình, kết hợp với đại lý, cửa hàng và nhân viên Kinh doanh.
Giám sát thi công hình ảnh, nội thất điểm bán và kiểm tra điểm bán.
Đề xuất lập kế hoạch, đào tạo, quản lý, tổ chức triển khai và báo cáo, đánh giá việc sử dụng vật dụng CSKH, POSM theo đinh kỳ : lookbook, catalogue tờ rơi, poster, standee, banner, quầy kệ....
Phối hợp và tổ chức nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh thực hiện các báo cáo.
Chính sách giá, chính sách phân phối, chương trình bán hàng, thông tin phản hồi của KH...tại các kênh, các hoạt động xúc tiến bán hàng ...phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch, chiến lược Trade MKT.
Báo cáo tổng kết và quyết toán chi phí chương trình sau khi kết thúc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thiết kế và các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có khả năng làm việc độc lập để thực hiện công việc khi có yêu cầu.
Khả năng kiểm soát thời gian và công việc.
Khả năng tham mưu.
Thành thạo tin học văn phòng, thư điện tử, internet, mạng xã hội
Sử dụng tiếng Anh trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15 Tr - 20 Tr VND
• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 612, Tầng 6, Tòa nhà Friendship, Số 31, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

