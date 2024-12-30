Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tòa Intracom, 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng kế hoạch, triển khai nội dung đảm bảo chỉ tiêu, phát triển hệ thống các kênh như Facebook, Tiktok, Website.

Lên kế hoạch, định hướng xây dựng nội dung các video, hình ảnh phục vụ cho việc phát triển thương hiệu và phục vụ chạy quảng cáo.

Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content đã xây dựng

Thực hiện các công việc khác theo định hướng công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: Sinh năm 2000 - 1996.

Trình độ: Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành: Truyền thông báo chí, Marketing, quan hệ công chúng … hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm làm leader content/ leader branding quản lý đội nhóm trên 3 người.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG

Thu nhập: 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/THÁNG

Trong đó: Lương cứng 13.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng (Deal/trao đổi khi phỏng vấn) + KPI.

Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương.

Phụ cấp thâm niên 6 tháng/lần: mỗi lần + 500.000đ vào lương hàng tháng.

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần, tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.

Thưởng theo tháng/quý/năm theo kết quả công việc.

QUYỀN LỢI

Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành

Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, chế độ BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật,...:

Du lịch, team building hàng năm.

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin