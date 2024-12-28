Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4, toà nhà B, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Đề xuất ý tưởng, biên tập và quản lý nội dung trên các kênh tiktok, fanpage, website, seeding,...Phụ Trách Social Media

Nghiên cứu trend, kịch bản video bán hàng thu hút và mang lại hiệu quả

Kỹ năng quay dựng video cơ bản hỗ trợ bộ phận editor

Hỗ trợ setup phiên livestream trong văn phòng

Thực hiện các phần công việc liên quan theo sự phân công từ Quản lý

Sáng tạo, nhanh nhạy bắt trend

Có khả năng viết lách, sử dụng ngôn ngữ thuần thục, văn phong rõ ràng, mạch lạc

Có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ (Capcut, Premiere, Canva, ...)

Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm >1 năm quản lý fanpage và sáng tạo nội dung social mặt hàng FMCG

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên chính thức: 8-12 triệu + % doanh số bán hàng của công ty (Thưởng doanh số cao)

Phụ cấp ăn trưa 35.000/bữa ăn.

Thử việc 1-2 tháng, đóng bảo hiểm ngay sau thử việc.

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

