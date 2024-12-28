Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 4, toà nhà B, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Đề xuất ý tưởng, biên tập và quản lý nội dung trên các kênh tiktok, fanpage, website, seeding,...Phụ Trách Social Media
Nghiên cứu trend, kịch bản video bán hàng thu hút và mang lại hiệu quả
Kỹ năng quay dựng video cơ bản hỗ trợ bộ phận editor
Hỗ trợ setup phiên livestream trong văn phòng
Thực hiện các phần công việc liên quan theo sự phân công từ Quản lý
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sáng tạo, nhanh nhạy bắt trend
Có khả năng viết lách, sử dụng ngôn ngữ thuần thục, văn phong rõ ràng, mạch lạc
Có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ (Capcut, Premiere, Canva, ...)
Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm >1 năm quản lý fanpage và sáng tạo nội dung social mặt hàng FMCG
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân viên chính thức: 8-12 triệu + % doanh số bán hàng của công ty (Thưởng doanh số cao)
Phụ cấp ăn trưa 35.000/bữa ăn.
Thử việc 1-2 tháng, đóng bảo hiểm ngay sau thử việc.
Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
