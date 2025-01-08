Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT6/16A1 khu biệt thự làng Việt Kiều Châu Âu - Mỗ Lao - Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1.Sáng tạo nội dung:

- Lập kế hoạch nội dung cho sản phẩm/dịch vụ theo tuần, tháng.

- Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung đa kênh: mạng xã hội, website, email marketing, sự kiện, sale kits, và các tài liệu truyền thông khác.

- Lên kịch bản và tổ chức sản xuất video marketing trên các kênh social (FB, Tiktok, Youtube)

2. Nghiên cứu xu hướng:

- Theo dõi và cập nhật các xu hướng nội dung mới nhất trên các nền tảng truyền thông xã hội.

- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT6/16A1 khu biệt thự làng Việt Kiều Châu Âu- Mỗ Lao - Hà Đông, Hà Đông

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Thứ 7 : 8h-12h

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, báo chí, marketing, thiết kế...hoặc học ngành bất kỳ

- Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiêm trong ngành dược mỹ phẩm, thẩm mỹ là một lợi thế

- Khả năng sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản

- Nắm bắt xu hướng mạng xã hội và sở thích giới trẻ

- Kỹ năng tìm kiếm khai thác thông tin trên Internet, mạng xã hội

- Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, báo cáo

- Ham học hỏi, tỉ mỉ, chủ động trong công việc

-Gửi kèm link sản phẩm trong CV để ứng tuyển

Gửi kèm link sản phẩm trong CV để ứng tuyển

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ tùy năng lực, bao gồm lương cứng 10.000.000-12.000.000 VNĐ + thưởng KPI.

- Review tăng lương 06 tháng 01 lần.

- Lương tháng 13 và thưởng năm theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn công ty.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH và phúc lợi theo quy định nhà nước.

- Được tham gia đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc.

- Hòa nhập môi trường làm việc trẻ, năng động, gắn kết.

- Thăm quan, nghỉ mát theo năm, khám sức khỏe định kỳ.

- Tham dự các sự kiện CSSK cộng đồng hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin