Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo BMH - AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 357 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Phối hợp tuyển dụng Labeler; Quản lý, phân công nhiệm vụ cho Labeler trong team để không bị chồng chéo; Kiểm tra, đôn đốc Labeler hoàn thành đúng tiến độ công việc/ dự án.

- Hướng dẫn, đào tạo Labeler về quy trình làm việc/ gắn nhãn, cách nhập dữ liệu và cách viết lời giải thích chi tiết, dễ hiểu.

- Kiểm duyệt chất lượng dữ liệu câu hỏi do đội ngũ Labeler nhập liệu, đảm bảo câu hỏi, lời giải, giải thích từng bước đúng và rõ ràng.

- Phê duyệt các câu hỏi đạt tiêu chuẩn và yêu cầu Labeler chỉnh sửa nội dung nếu chưa đạt.

- Phối hợp chặt chẽ với nhóm Quản lý dự án để báo cáo tiến độ, giải quyết các vấn đề phát sinh, cải tiến quy trình gắn nhãn.

- Thực hiện các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp các trường ĐHSP về chuyên môn: Toán/ Ngữ Văn/ Tiếng Anh(nắm chắc kiến thức chuyên môn).

- Kỹ năng sư phạm tốt, khả năng tư duy logic, giải thích vấn đề một cách rõ ràng, mạch lạc, đúng chuyên môn.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm soạn đề/ giáo án, gắn nhãn dữ liệu, hoặc kinh nghiệm dạy học là một lợi thế.

- Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, khả năng làm việc/ quản lý nhóm và kỹ năng kiểm soát chất lượng công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập/ làm việc nhóm tốt.

- Làm full time, gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo BMH - AI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:9 – 15 triệu/ tháng(theo năng lực từng ứng viên) + Ăn trưa.

- Phúc lợi: BHXH, Thưởng lễ tết/ dự án, Sinh nhật, Du lịch hàng năm.

- Làm việc trong môi trường giáo dục - công nghệ năng động.

- Cơ hội phát triển kỹ năng sư phạm, quản lý nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo BMH - AI

