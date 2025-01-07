Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo BMH - AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo BMH - AI
- Hà Nội: 357 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Phối hợp tuyển dụng Labeler; Quản lý, phân công nhiệm vụ cho Labeler trong team để không bị chồng chéo; Kiểm tra, đôn đốc Labeler hoàn thành đúng tiến độ công việc/ dự án.
- Hướng dẫn, đào tạo Labeler về quy trình làm việc/ gắn nhãn, cách nhập dữ liệu và cách viết lời giải thích chi tiết, dễ hiểu.
- Kiểm duyệt chất lượng dữ liệu câu hỏi do đội ngũ Labeler nhập liệu, đảm bảo câu hỏi, lời giải, giải thích từng bước đúng và rõ ràng.
- Phê duyệt các câu hỏi đạt tiêu chuẩn và yêu cầu Labeler chỉnh sửa nội dung nếu chưa đạt.
- Phối hợp chặt chẽ với nhóm Quản lý dự án để báo cáo tiến độ, giải quyết các vấn đề phát sinh, cải tiến quy trình gắn nhãn.
- Thực hiện các công việc khác được phân công.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
(nắm chắc kiến thức chuyên môn).
- Kỹ năng sư phạm tốt, khả năng tư duy logic, giải thích vấn đề một cách rõ ràng, mạch lạc, đúng chuyên môn.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm soạn đề/ giáo án, gắn nhãn dữ liệu, hoặc kinh nghiệm dạy học là một lợi thế.
- Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, khả năng làm việc/ quản lý nhóm và kỹ năng kiểm soát chất lượng công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập/ làm việc nhóm tốt.
- Làm full time, gắn bó lâu dài với công ty.
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo BMH - AI Thì Được Hưởng Những Gì
9 – 15 triệu/ tháng
- Phúc lợi: BHXH, Thưởng lễ tết/ dự án, Sinh nhật, Du lịch hàng năm.
- Làm việc trong môi trường giáo dục - công nghệ năng động.
- Cơ hội phát triển kỹ năng sư phạm, quản lý nhóm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo BMH - AI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI