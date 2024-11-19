Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH La Force Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 85C Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP.HCM, Quận 5

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Có kinh nghiệm bán hàng, làm trưởng ca, làm cửa hàng trưởng ( các kỹ năng cần thiết: Nhân sự, chất lượng dịch vụ, xử lý sự vụ, quản lý tài sản hàng hóa...)

- Tiếp đón khách hàng tại cửa hàng

- Tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm

- Hỗ trợ phân loại, sắp xếp hàng hóa tại cửa hàng

- Thực hiện các các công việc khác của QL

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thời gian làm việc xoay ca: Ca sáng Từ 8h30 – 15h30, Ca chiều: Từ 15h00 – 22h00

- Có thể xoay ca linh động (Không nhận ứng viên chỉ làm được ca cố định)

- Ưu tiên hộ khẩu: tại HCM

- Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp hoạt ngôn, thân thiện, trung thực

- Nữ, độ tuổi 19 - 30

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, chịu khó

Tại Công ty TNHH La Force Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

⇒ Mức lương: 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ + thưởng +lương trách nhiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH La Force Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin