Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH La Force Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Công ty TNHH La Force Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Bán hàng thời trang

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty TNHH La Force Việt Nam

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 85C Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP.HCM, Quận 5

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Có kinh nghiệm bán hàng, làm trưởng ca, làm cửa hàng trưởng ( các kỹ năng cần thiết: Nhân sự, chất lượng dịch vụ, xử lý sự vụ, quản lý tài sản hàng hóa...)
- Tiếp đón khách hàng tại cửa hàng
- Tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm
- Hỗ trợ phân loại, sắp xếp hàng hóa tại cửa hàng
- Thực hiện các các công việc khác của QL

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thời gian làm việc xoay ca: Ca sáng Từ 8h30 – 15h30, Ca chiều: Từ 15h00 – 22h00
- Có thể xoay ca linh động (Không nhận ứng viên chỉ làm được ca cố định)
- Ưu tiên hộ khẩu: tại HCM
- Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp hoạt ngôn, thân thiện, trung thực
- Nữ, độ tuổi 19 - 30
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, chịu khó

Tại Công ty TNHH La Force Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

⇒ Mức lương: 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ + thưởng +lương trách nhiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH La Force Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH La Force Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 203 Nguyễn Huy Tưởng- Thanh Xuân- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

