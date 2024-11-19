Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Đa Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đa Lộc
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Đa Lộc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23E Tràng Tiền, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được phân bổ.
- Chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với khách hàng trong phạm vị công việc được giao.
- Chủ động đề xuất phương án và tổ chức thực hiện các chương trình bán hàng nhằm tăng trưởng doanh thu/doanh số bán hàng.
- Chủ động tìm kiếm và đề xuất bổ sung danh mục kinh doanh các sản phẩm phù hợp với mô hình và tiêu chí hoạt động của công ty.
- Đảm bảo máy móc, thiết bị tại cửa hàng hoạt động bình thường, ổn định theo các chế độ vận hành tiêu chuẩn.
- Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp
- Đảm bảo hàng hóa được trưng bầy đầy đủ theo quy định
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác các quy trình, quy định nhập – xuất – tồn hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thừa/thiếu hàng hóa.
- Chủ động đề xuất phương án xây dựng, cải tạo, điều chỉnh vận hành của cửa hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
- Đảm bảo bố trí, sắp xếp ca làm việc của nhân viên tại cửa hàng đầy đủ về số lượng và chất lượng, luôn sẵn sàng và đầy đủ nhân sự phục vụ các nhu cầu của khách hàng.
- Đảm bảo nhân sự tại cửa hàng tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy định về giờ giấc, trang phục, tác phong trong giờ làm việc
- Đảm bảo nhân sự tại cửa hàng tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy trình, quy định nghiệp vụ liên quan tới các bộ phận, phòng ban khác khi phát sinh
- Đào tạo các nhân viên bán hàng về tìm kiếm, chăm sóc khách hàng
- Thực hiện báo cáo đúng và đầy đủ theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác mà cấp trên giao cho.
- Phối hợp với các phòng ban khác tổ chức sự kiện tại cửa hàng, sự kiện chung của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành: QTKD, Kế toán, Marketing...
- Tiếng Anh giao tiếp
- Có kiến thức liên quan tới ngành rượu
- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm quản lý cửa hàng rượu hoặc tương đương
- Có khả năng tư vấn về rượu, tổ chức tiệc rượu, phối hợp các món ăn kèm rượu
- Có khẳ năng tư vấn về chương trình khách hàng trung thành của công ty
- Có thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp trong công việc
- Có thái độ hòa nhã, cầu thị trong giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng
-Tinh thần trách nhiệm, tinh thần đồng đội cao
- Đam mê kinh doanh và chịu được áp lực doanh số
- Nhiệt huyết, trung thực, thân thiện, nhanh nhẹn, có tinh thần cầu tiến
- Sức khỏe tốt, có thể đi công tác

Tại Công ty TNHH Đa Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập = Lương cứng ( lên đến 25 triệu) + Lương doanh thu + Phụ cấp + Các khoản thưởng khác.
- Mức lương / thưởng hấp dẫn phù thuộc vào khả năng. Xét tăng lương một lần / năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;
- Tháng lương thứ 13; và chế độ thưởng theo chính sách của Công ty;
- Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy chế công ty;
- Môi trường chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, có cơ hội học hỏi;
- Tham gia hoạt động xây dựng đội nhóm, du lịch công ty;
- Có cơ hội làm việc gắn bó lâu dài với công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đa Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 781 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

