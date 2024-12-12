Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ

Data Analyst

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Diamond Flower Towner, Số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện việc tổng hợp /phân tích số liệu Doanh thu, chi phí
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phân tích dữ liệu
Phân tích và kiểm soát các báo cáo chuyên môn, đánh giá hiệu quả kinh doanh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo
Phân tích nghiệp vụ và đề xuất các yêu cầu dữ liệu phù hợp với kinh doanh, yêu cầu phát triển các công cụ quản trị dữ liệu khách hàng, kinh doanh (CRM, CDP...)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Toán kinh tế, Phân tích kinh doanh, Khoa học dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Tài chính - Ngân hàng.
Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm tương đương tại các vị trí Phân tích dữ liệu, Phân tích kinh doanh, Phân tích báo cáo, Mô hình dữ liệu là lợi thế lớn
Ứng viên thành thạo các công cụ excel, SQL, Power BI, VBA..
Có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt.
Tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng hấp dẫn: 12 triệu - 15 triệu/tháng + Thưởng
Thưởng đột xuất, thưởng hiệu suất làm việc.
Lương tháng thứ 13,14
Thưởng Tết/Sinh nhật, Hiếu/Hỉ, ngày thành lập công ty theo quy định
Được tham gia Bảo hiểm nhân thọ
Hỗ trợ ăn trưa, chi phí công tác
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.
Du lịch trong và ngoài nước 2 lần/năm.
Teambuilding 1 lần/quý.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến cao trong công việc.
Thời gian làm việc: 08h00 - 17h15 (làm 2 sáng thứ 7 vui vẻ/tháng)
Địa điểm làm việc: Hà Nội: tầng 10, Tòa nhà Diamond Flower Towner, Số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tầng 10, Tòa nhà Diamond Flower Towner, Số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

