Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Diamond Flower Towner, Số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Thực hiện việc tổng hợp /phân tích số liệu Doanh thu, chi phí

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phân tích dữ liệu

Phân tích và kiểm soát các báo cáo chuyên môn, đánh giá hiệu quả kinh doanh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo

Phân tích nghiệp vụ và đề xuất các yêu cầu dữ liệu phù hợp với kinh doanh, yêu cầu phát triển các công cụ quản trị dữ liệu khách hàng, kinh doanh (CRM, CDP...)

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Toán kinh tế, Phân tích kinh doanh, Khoa học dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Tài chính - Ngân hàng.

Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm tương đương tại các vị trí Phân tích dữ liệu, Phân tích kinh doanh, Phân tích báo cáo, Mô hình dữ liệu là lợi thế lớn

Ứng viên thành thạo các công cụ excel, SQL, Power BI, VBA..

Có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt.

Tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng hấp dẫn: 12 triệu - 15 triệu/tháng + Thưởng

Thưởng đột xuất, thưởng hiệu suất làm việc.

Lương tháng thứ 13,14

Thưởng Tết/Sinh nhật, Hiếu/Hỉ, ngày thành lập công ty theo quy định

Được tham gia Bảo hiểm nhân thọ

Hỗ trợ ăn trưa, chi phí công tác

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.

Du lịch trong và ngoài nước 2 lần/năm.

Teambuilding 1 lần/quý.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Thời gian làm việc: 08h00 - 17h15 (làm 2 sáng thứ 7 vui vẻ/tháng)

Địa điểm làm việc: Hà Nội: tầng 10, Tòa nhà Diamond Flower Towner, Số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

