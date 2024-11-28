Tuyển Data Engineer LIFESUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

LIFESUP
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
LIFESUP

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại LIFESUP

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Số 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Tham gia thiết kế chi tiết (ETL Job/ Báo cáo)
Phát triển luồn dữ liệu (ETL Job), phát triển báo cáo trên BI.
Phát triển các thành phần dịch vụ cung cấp dữ liệu cho các giải pháp khác nhau.
Xây dựng tài liệu chuyển giao công nghệ/ vận hành.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong mảng Data Engineer từ 2 năm.
Thành thạo với công cụ ETL.
Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu SQL, PL/ SQL, Oracle...
Có kiến thức tốt về các ngôn ngữ thông dụng Spark...
Nắm chắc việc xây dựng lập trình ETL Job, báo cáo BI, phát hiện và sửa lỗi, sử dụng Jira.

Tại LIFESUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng, chế độ phúc lợi:
Rank lương hấp dẫn: 25,000,000 – 40,000,000 VNĐ.
Đánh giá định kỳ 1 lần/năm, xét tăng lương theo năng lực.
Thưởng 10-20% lương mỗi tháng cho nhân viên xuất sắc.
Thưởng định kỳ 6 tháng/ lần.
Phụ cấp onsite: 45.000 VNĐ/ Ngày.
Cố định tháng 13 tháng lương.
Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động.
Chính sách thai sản: 5 ngày nghỉ phép trong thời kỳ mang thai, chính sách thâm niên, thưởng dự án.
Hỗ trợ thi chứng chỉ cho nhân viên: 5.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ
Thời gian làm việc: Từ T2 – T6, từ 08h30 – 12h00 & 13h30 – 18h00 (thời gian làm việc có thể linh hoạt miễn đáp ứng được công việc).
Có nhiều khóa học về kỹ năng chuyên môn cho nhân sự, các khóa học về kỹ năng mềm.
Có lộ trình phát triển rõ ràng của mỗi nhân sự trong một năm.
Teambuilding hàng quý, du lịch hàng năm.....
Môi trường và điều kiện làm việc:
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LIFESUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

LIFESUP

LIFESUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 52, ngõ 121/14, Chùa Láng, Hà Nội

