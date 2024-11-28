Tuyển Data Engineer LIFESUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Data Engineer

Tham gia thiết kế chi tiết (ETL Job/ Báo cáo)

Phát triển luồn dữ liệu (ETL Job), phát triển báo cáo trên BI.

Phát triển các thành phần dịch vụ cung cấp dữ liệu cho các giải pháp khác nhau.

Xây dựng tài liệu chuyển giao công nghệ/ vận hành.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm làm việc trong mảng Data Engineer từ 2 năm.

Thành thạo với công cụ ETL.

Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu SQL, PL/ SQL, Oracle...

Có kiến thức tốt về các ngôn ngữ thông dụng Spark...

Nắm chắc việc xây dựng lập trình ETL Job, báo cáo BI, phát hiện và sửa lỗi, sử dụng Jira.

Chế Độ Đãi Ngộ Tại LIFESUP

Lương, thưởng, chế độ phúc lợi:

Rank lương hấp dẫn: 25,000,000 – 40,000,000 VNĐ.

Đánh giá định kỳ 1 lần/năm, xét tăng lương theo năng lực.

Thưởng 10-20% lương mỗi tháng cho nhân viên xuất sắc.

Thưởng định kỳ 6 tháng/ lần.

Phụ cấp onsite: 45.000 VNĐ/ Ngày.

Cố định tháng 13 tháng lương.

Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động.

Chính sách thai sản: 5 ngày nghỉ phép trong thời kỳ mang thai, chính sách thâm niên, thưởng dự án.

Hỗ trợ thi chứng chỉ cho nhân viên: 5.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ

Thời gian làm việc: Từ T2 – T6, từ 08h30 – 12h00 & 13h30 – 18h00 (thời gian làm việc có thể linh hoạt miễn đáp ứng được công việc).

Có nhiều khóa học về kỹ năng chuyên môn cho nhân sự, các khóa học về kỹ năng mềm.

Có lộ trình phát triển rõ ràng của mỗi nhân sự trong một năm.

Teambuilding hàng quý, du lịch hàng năm.....

Môi trường và điều kiện làm việc:

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.

Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.

Môi trường trẻ trung, năng động, sáng

Cách Thức Ứng Tuyển

