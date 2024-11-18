Tuyển Data Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 3,000 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Mức lương
700 - 3,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà GHTK, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 700 - 3,000 USD

– Tham gia phát triển và triển khai các dịch vụ sử dụng các công nghệ big data: Hadoop
ecosystem, kafka, spark, ...;
– Nghiên cứu và triển khai các công nghệ lưu trữ và tính toán trên hệ thống bigdata;
– Vận hành, triển khai các job ETL, tổng hợp dữ liệu;
– Xây dựng & triển khai hệ thống phát hiện bất thường, hệ thống Hồ sơ khách hàng đảm bảo hiệu năng và tính sẵn sàng cao;
– Làm việc với các team khác: Vận hành, Sản phẩm, BA.

Với Mức Lương 700 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có khả năng lập trình chuyên sâu java/python/scala;
– Có kinh nghiệm làm việc về các hệ thống big data, Data-warehouse, BI, sử dụng các mã nguồn mở như Hadoop ecosystem, spark, hive, kudu, kafka, hbase, cassandra;
– Lập trình thông thạo spark, spark-streaming;
– Có kiến thức và kinh nghiệm xây dựng hệ thống chuyên sâu về dữ liệu với kiến trúc
Lambda/Kappa/Data Lake;
– Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống customer 360 đảm bảo hiệu năng và tính sẵn sàng cao;
– Tư duy tốt, có khả năng nghiên cứu, đánh giá và cập nhật công nghệ mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

700$ – 3000$

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà GHTK Building - Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

