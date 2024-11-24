Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Thiết kế và xây dựng kiến trúc Data Lake để thu thập, lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu
Thiết kế kiến trúc Data Lake và đảm bảo tích hợp với các hệ thống dữ liệu ngân hàng hiện có.
Định nghĩa cấu trúc dữ liệu, luồng dữ liệu (data pipeline) và quy trình ETL trên nền tảng Big Data.
Đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn, đáp ứng hiệu suất cao và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật.
Hỗ trợ xây dựng mô hình dữ liệu và các giải pháp phân tích phục vụ nghiệp vụ ngân hàng.
Cộng tác với Data Engineers, Data Scientists và các đội khác để đảm bảo triển khai thành công.

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Kỹ năng và Kinh nghiệm
Kinh nghiệm với các nền tảng Big Data như Hadoop, Spark, và các công cụ Data Lake.
Hiểu biết về cơ sở dữ liệu (MSSQL, PostgreSQL, Oracle, NoSQL) và cloud (AWS, Azure, GCP).
Kỹ năng thiết kế mô hình dữ liệu (Data Modeling) và tối ưu hóa luồng dữ liệu.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong quản trị và kiến trúc dữ liệu, ưu tiên lĩnh vực tài chính/ngân hàng.
Yêu cầu chứng chỉ
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm, Hệ thống Thông tin, hoặc các ngành liên quan.
Chứng chỉ: Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ liên quan đến Big Data hoặc Cloud như AWS Certified Big Data – Specialty, Google Cloud Data Engineer, hoặc Microsoft Azure Data Engineer.
Tiếng Anh: Kỹ năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn;
Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định;
Thưởng Tết âm Lịch;
Bếp ăn cho Nhân viên (công ty hỗ trợ chi phí);
Hỗ trợ người lao động các dịp: 30/4 – 1/5, ngày 2/9, tết dương lịch;
Quà sinh nhật cho người lao động;
Với nữ nhân viên: ngày 8/3, 20/10;
Với nhân viên có con dưới 15 tuổi: 1/6, trung thu;
Các chế độ nghỉ theo quy định của nhà nước;
Nghỉ mát một lần một năm, team building 1-2 dịp một năm và các chế độ đào tạo, công tác khác;
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, đa dạng và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, Số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

