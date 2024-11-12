Tuyển Data Scientist TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Data Scientist

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Scientist Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Scientist Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel - Viettel Digital Service (VDS) là thành viên thứ 8 của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, mang sứ mệnh kiến tạo Hệ sinh thái số, đi tiên phong trong lĩnh vực Fintech. Khát vọng của chúng tôi là mang công nghệ số tới mọi ngõ ngách của cuộc sống, từ thành thị tới nông thôn, nâng niu từng trải nghiệm và xây đắp niềm tin nơi khách hàng, góp phần xây dựng một xã hội số ngày một văn minh và tiện lợi hơn. Sản phẩm nổi bật nhất của VDS là các sản phẩm trong Hệ sinh thái số Viettel Money.
Hiện nay, Viettel Digital đang mở rộng hoạt động với nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực Fintech, Big Data, AI, Blockchain,... và mong muốn chiêu mộ nhân tài từ mọi miền Tổ quốc, cùng nhau chung tay tạo nên những kỳ tích mới.
Viettel Digital
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Phối hợp với bộ phận Data Analyst và Data Engineer xây dựng các mô hình dữ liệu và báo cáo, phân tích đánh giá kết quả triển khai bài toán phân tích dữ liệu
Xây dựng và kiểm định các mô hình dữ liệu
Kiểm định các giả thuyết dựa vào dữ liệu, xây dựng và kiểm định các features dữ liệu.
Triển khai giám sát và tối ưu các bài toán phân tích dữ liệu
Chủ trì mảng phân tích dữ liệu thực hiện các bài toán credit score, fraud detection, look alike, recommendation system
Xây dựng bộ KPI, cách đo để xác định mức độ thành công của chương trình, dịch vụ hay sản phẩm từ hành vi của khách hàng trên Web/App và các kênh khác (Google Analysis, App Store, Hệ thống quản trị nội bộ, survey người dùng, tương tác mạng xã hội...)
Tìm hiểu dữ liệu, thu thập các nguồn dữ liệu, đánh giá và trích xuất các đặc tính dữ liệu.
Trực quan hóa các kết quả phân tích dữ liệu
Tiếp cận dữ liệu từ đa dạng nguồn thông tin và duy trì hệ thống dữ liệu
Xác định, phân tích, diễn giải các xu hướng trong một mẫu dữ liệu phức tạp, tìm kiếm các các giá trị dữ liệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên. Ưu tiên học vị tiến sĩ, thạc sĩ các ngành khoa học dữ liệu, thống kê, toán kinh tế, toán tài chính, khoa học máy tính
Tiếng Anh tương đương 650+ Toeic
Hiểu biết sâu về xác suất thống kê, hiểu sâu về toán là lợi thế
Hiểu biết về các mô hình học máy
Có khả năng quản lý nhóm thực hiện các yêu cầu phân tích chuyên sâu và phân tích dự đoán
Có kinh nghiệm build các mô hình học máy
Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất một trong các công cụ Tableau, Qlik, PowerBI, Google Data Studio
Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất một trong các ngôn ngữ Python, R
Tinh thần làm việc tự giác, chủ động, nhiệt tình và có kỷ luật

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng năm, ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam
Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc
Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn
Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời.
Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình.
Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người
Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,...
Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày
Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô D26 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

