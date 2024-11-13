Tuyển Data Scientist Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Thi Sách, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Data Scientist Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý và phân tích dữ liệu địa lý từ các nguồn khác nhau như hệ thống thông tin địa lý (GIS), ảnh viễn thám độ phân giải (trung bình, cao,siêu cao).

Phát triển và triển khai các mô hình dữ liệu địa lý để dự đoán và phân tích xu hướng và mô hình hóa hành vi không gian từ dữ liệu GIS trong việc hỗ trợ đưa ra quyết định

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và ngôn ngữ lập trình như R, Python hoặc MATLAB để xử lý và phân tích dữ liệu địa lý.

Đưa ra đề xuất và giải pháp sáng tạo dựa trên dữ liệu địa lý để hỗ trợ quyết định kinh doanh và lập kế hoạch chiến lược.

Xây dựng và duy trì hệ thống GIS và các bộ công cụ liên quan để lưu trữ và truy xuất dữ liệu địa lý, dữ liệu phi cấu trúc, dữ liệu phi thuộc tính.

Xây dựng các mô hình ML, AI để nhận dạng đối tượng từ ảnh viễn thám

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, khoa học máy tính hoặc các ngành STEM khác (Toán-Tin, Toán...).

Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lý thuyết đồ thị.

Kiến thức về xác suất thống kê, đại số tuyến tính, giải tích.

Kiến thức về phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis), học máy (Machine Learning, Deep Learning), trực quan hóa dữ liệu

Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình như R, Python hoặc MATLAB để xử lý và phân tích dữ liệu.

Có khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản và đọc tài liệu

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Ưu tiên:

Có chứng chỉ về Data Science là một điểm cộng (CCA, CCP, Google Professional Data Engineer...).

Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC 550 hoặc tương đương.

Kiến thức, kinh nghiệm về các phương pháp phân tích dữ liệu và các kỹ thuật máy học liên quan đến dữ liệu địa lý.

Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm như ArcGIS, QGIS

Có kinh nghiệm xử lý ảnh viễn thám Landsat, Sentinel, Planet, Worldview...

Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

Hỗ trợ tiền điện thoại

Ăn trưa tại công ty

Nhiều đợt thưởng lớn trong năm (lễ tết, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm...)

Đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng chính thức, chế độ chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, du lịch, teambuilding...

Môi trường làm việc thân thiện, tự do phát triển khả năng của bản thân

Được tham gia đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

