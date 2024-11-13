Tuyển Data Scientist Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Scientist Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
- Hà Nội: 37 Thi Sách, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Data Scientist
Xử lý và phân tích dữ liệu địa lý từ các nguồn khác nhau như hệ thống thông tin địa lý (GIS), ảnh viễn thám độ phân giải (trung bình, cao,siêu cao).
Phát triển và triển khai các mô hình dữ liệu địa lý để dự đoán và phân tích xu hướng và mô hình hóa hành vi không gian từ dữ liệu GIS trong việc hỗ trợ đưa ra quyết định
Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và ngôn ngữ lập trình như R, Python hoặc MATLAB để xử lý và phân tích dữ liệu địa lý.
Đưa ra đề xuất và giải pháp sáng tạo dựa trên dữ liệu địa lý để hỗ trợ quyết định kinh doanh và lập kế hoạch chiến lược.
Xây dựng và duy trì hệ thống GIS và các bộ công cụ liên quan để lưu trữ và truy xuất dữ liệu địa lý, dữ liệu phi cấu trúc, dữ liệu phi thuộc tính.
Xây dựng các mô hình ML, AI để nhận dạng đối tượng từ ảnh viễn thám
Yêu Cầu Công Việc
Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lý thuyết đồ thị.
Kiến thức về xác suất thống kê, đại số tuyến tính, giải tích.
Kiến thức về phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis), học máy (Machine Learning, Deep Learning), trực quan hóa dữ liệu
Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình như R, Python hoặc MATLAB để xử lý và phân tích dữ liệu.
Có khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản và đọc tài liệu
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Ưu tiên:
Có chứng chỉ về Data Science là một điểm cộng (CCA, CCP, Google Professional Data Engineer...).
Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC 550 hoặc tương đương.
Kiến thức, kinh nghiệm về các phương pháp phân tích dữ liệu và các kỹ thuật máy học liên quan đến dữ liệu địa lý.
Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm như ArcGIS, QGIS
Có kinh nghiệm xử lý ảnh viễn thám Landsat, Sentinel, Planet, Worldview...
Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ tiền điện thoại
Ăn trưa tại công ty
Nhiều đợt thưởng lớn trong năm (lễ tết, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm...)
Đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng chính thức, chế độ chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, du lịch, teambuilding...
Môi trường làm việc thân thiện, tự do phát triển khả năng của bản thân
Được tham gia đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
