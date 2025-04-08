Tuyển Designer Hộ Kinh Doanh Lê Minh Tùng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 Đường số 6B Nối dài, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Thiết kế rập thời trang nữ theo hình ảnh (hoặc mẫu có sẵn).

• Sử dụng phần mềm gerper để thiết kế và phát triển rập sản phẩm.

• Đảm bảo độ chính xác và chất lượng của các mẫu thiết kế.

• Thực hiện nhảy size và đi sơ đồ chính xác.

• Làm việc chặt chẽ với bộ phận sản xuất để điều chỉnh mẫu trước khi sản xuất hàng loạt.

• Cập nhật và theo dõi các xu hướng thời trang mới để ứng dụng vào thiết kế.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế rập thời trang.

• Sử dụng thành thạo phần mềm gerper.

• Có kiến thức về các quy trình sản xuất thời trang.

• Có tính trách nhiệm và tỉ mỉ trong sản phẩm tạo ra.

• Chịu được áp lực công việc và có khả năng tuân thủ thời hạn.

• Có kinh nghiệm thiết kế thời trang nữ là một lợi thế.

Phúc lợi:

- 1 năm đi du lịch 1 lần

Tại Hộ Kinh Doanh Lê Minh Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Lê Minh Tùng

