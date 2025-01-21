Tuyển Designer Metainnotech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tham gia vào dự án POPSY (Cộng đồng dành cho phụ nữ trẻ):

1. Thiết kế giao diện UI phù hợp và xu hướng dành riêng cho phụ nữ trong độ tuổi 20.

2. Thiết kế các màn hình giao diện cho cộng đồng (bảng tin, biểu tượng cảm xúc, thông báo, v.v.).

3. Xây dựng giao diện đáp ứng (responsive) thân thiện với cả thiết bị di động và web.

4. Sáng tạo các yếu tố hình ảnh như banner, icon, và tài liệu quảng bá thể hiện bản sắc của cộng đồng.

5. Thiết lập hệ thống hướng dẫn thiết kế và định hình nhận diện thương hiệu trực quan cho toàn bộ dịch vụ.

Thiết kế nhân vật và đồ họa cho ứng dụng/web:

1. Thiết kế nhân vật gần gũi, phù hợp với cộng đồng.

2. Thiết kế các tài sản đồ họa như biểu tượng cảm xúc, nhãn dán, banner, v.v.

3. Sản xuất tài liệu quảng bá cho chiến dịch marketing và nội dung mạng xã hội.

4. Thử nghiệm và đánh giá thiết kế để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất.