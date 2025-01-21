Tuyển Designer Metainnotech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Metainnotech
- Hồ Chí Minh: Số 10 Đường số 34, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào dự án POPSY (Cộng đồng dành cho phụ nữ trẻ):
1. Thiết kế giao diện UI phù hợp và xu hướng dành riêng cho phụ nữ trong độ tuổi 20.
2. Thiết kế các màn hình giao diện cho cộng đồng (bảng tin, biểu tượng cảm xúc, thông báo, v.v.).
3. Xây dựng giao diện đáp ứng (responsive) thân thiện với cả thiết bị di động và web.
4. Sáng tạo các yếu tố hình ảnh như banner, icon, và tài liệu quảng bá thể hiện bản sắc của cộng đồng.
5. Thiết lập hệ thống hướng dẫn thiết kế và định hình nhận diện thương hiệu trực quan cho toàn bộ dịch vụ.
Thiết kế nhân vật và đồ họa cho ứng dụng/web:
1. Thiết kế nhân vật gần gũi, phù hợp với cộng đồng.
2. Thiết kế các tài sản đồ họa như biểu tượng cảm xúc, nhãn dán, banner, v.v.
3. Sản xuất tài liệu quảng bá cho chiến dịch marketing và nội dung mạng xã hội.
4. Thử nghiệm và đánh giá thiết kế để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế.
Tại Metainnotech Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Metainnotech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
