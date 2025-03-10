Tuyển Designer Tập Đoàn Đất Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 23 Triệu

1.Sản xuất nội dung đa phương tiện

- Thiết kế các ấn phẩm đồ họa (banner, poster, infographic, brochure, social media post...) phù hợp với từng chiến dịch marketing và truyền thông.

- Quay, dựng video giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và các nội dung truyền thông khác.

Thực hiện các dự án motion graphic, animation để tạo sự sinh động, thu hút cho nội dung truyền thông.

- Chỉnh sửa và hậu kỳ video, hình ảnh để đảm bảo chất lượng cao nhất trước khi phát hành.

2. Quản lý nội dung và nền tảng

- Đề xuất và thực hiện các ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao trải nghiệm hình ảnh, âm thanh trong các chiến dịch truyền thông.

- Cập nhật xu hướng thiết kế, công nghệ sản xuất đa phương tiện mới để áp dụng vào công việc.

3. Hỗ trợ kỹ thuật và sự kiện

- Hỗ trợ kỹ thuật về hình ảnh, âm thanh trong các sự kiện nội bộ và bên ngoài.

- Chụp ảnh, quay phim các sự kiện quan trọng của công ty.

- Phối hợp với đội ngũ tổ chức sự kiện để đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh trong suốt chương trình.