Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN SARA QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3A, 3A Building, số 3, ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu của công ty.

Thiết kế các ấn phẩm phục vụ sự kiện, quảng cáo, tiếp thị onine và offline thương hiệu của Công ty.

Phối hợp với chuyên viên phát triển nội dung để thiết các ấn phẩm phục vụ nhu cầu xây dựng nội dung trên trang web, mạng xã hội của Công ty.

Thiết kế bao bì sản phẩm.

Làm việc với nhà cung cấp bao bì, in ấn và phê duyệt các ấn phẩm in ấn từ thiết kế đã được duyệt đảm bảo yêu cầu chất lượng và thẩm mỹ.

Phối hợp với chuyên viên để thiết kế giao diện website, landing page, sale page theo yêu cầu.

Có khả năng dựng 3D mô hình sản phẩm, chuyển động cơ bản là một lợi thế

Thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa Photoshop, Illustrator, Corel, Indesign, Adobe XD....

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan: Thiết kế đồ họa, Thiết kế mỹ thuật,...

Kinh nghiệm 6 tháng trở lên

Bắt trend và khai thác trend

Có tư duy tốt trong quản lý công việc cá nhân

Chủ động, sáng tạo trong công việc

Thích nghi với công việc cường độ cao, sẵn sàng làm ngoài giờ

Năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực, chủ động và chịu áp lực tốt trong công việc.

Kỹ năng xử lý công việc tốt, yêu cầu thực sự có đam mê với kinh doanh quốc tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SARA QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7tr- 12tr/tháng +%KPI + Thưởng (Thư việc 80% lương chính thức), có thể thoả thuận theo năng lực

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;

Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc

Thưởng hiệu quả công tác theo quý, năm thưởng tháng lương thứ 13

Chính sách phúc lợi khác: Chế độ ăn ca, tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ...

Được đào tạo chuyên sâu các kỹ năng liên quan.

Được làm việc trong một môi trường quốc tế chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SARA QUỐC TẾ

