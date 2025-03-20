Tuyển Designer Công Ty Sae-A Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 15 USD

Công Ty Sae-A Vina
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty Sae-A Vina

Mức lương
700 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7 tòa nhà HL ngõ 82 Duy Tân Cầu giấy HN

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 700 - 15 USD

1. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG : Technical designer -TD
2. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG :
- Tiếng Anh tốt & Kinh nghiệm trên 2 năm
3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC :
- Tầng 7 tòa nhà HL ngõ 82 Duy Tân Cầu giấy HN
4. MỨC LƯƠNG : 700 - 1500 USD
5. THỜI GIAN LÀM VIỆC
- Thứ 2. Thứ 6 : 8h00 - 17h30
- Thứ 7 : 8h00 - 12h00 (Làm luân phiên )
6. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
- Đã có kinh nghiệm về Tech/Fit tại các vendor hoặc văn phòng buyer của ngành may
- Có khả năng phát triển/điều chỉnh Pattern và am hiểu về các sản phẩm dệt thoi.
- Có kiến thức về mảng Sewing/Grading/Shaping các sản phẩm dệt thoi.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà HL, Lô A2B, Đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

