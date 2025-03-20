Tuyển Designer Công Ty Sae-A Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 15 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty Sae-A Vina
- Hà Nội: Tầng 7 tòa nhà HL ngõ 82 Duy Tân Cầu giấy HN
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 700 - 15 USD
1. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG : Technical designer -TD
2. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG :
- Tiếng Anh tốt & Kinh nghiệm trên 2 năm
3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC :
- Tầng 7 tòa nhà HL ngõ 82 Duy Tân Cầu giấy HN
4. MỨC LƯƠNG : 700 - 1500 USD
5. THỜI GIAN LÀM VIỆC
- Thứ 2. Thứ 6 : 8h00 - 17h30
- Thứ 7 : 8h00 - 12h00 (Làm luân phiên )
6. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
- Đã có kinh nghiệm về Tech/Fit tại các vendor hoặc văn phòng buyer của ngành may
- Có khả năng phát triển/điều chỉnh Pattern và am hiểu về các sản phẩm dệt thoi.
- Có kiến thức về mảng Sewing/Grading/Shaping các sản phẩm dệt thoi.
