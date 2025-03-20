Tuyển Designer Công Ty Sae-A Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 15 USD

1. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG : Technical designer -TD

2. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG :

- Tiếng Anh tốt & Kinh nghiệm trên 2 năm

3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC :

- Tầng 7 tòa nhà HL ngõ 82 Duy Tân Cầu giấy HN

4. MỨC LƯƠNG : 700 - 1500 USD

5. THỜI GIAN LÀM VIỆC

- Thứ 2. Thứ 6 : 8h00 - 17h30

- Thứ 7 : 8h00 - 12h00 (Làm luân phiên )

6. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

- Đã có kinh nghiệm về Tech/Fit tại các vendor hoặc văn phòng buyer của ngành may

- Có khả năng phát triển/điều chỉnh Pattern và am hiểu về các sản phẩm dệt thoi.

- Có kiến thức về mảng Sewing/Grading/Shaping các sản phẩm dệt thoi.