Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 295 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thiết kế ảnh theo yêu cầu như ảnh fanpage, ảnh website,...

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như flyer, banner, catalog,...

Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng

Có khả năng tự học hỏi phát triển bản thân.

Lắng nghe yêu cầu phản hồi từ các bên để hoàn thiện sản phẩm tốt nhất.

Sử dụng tốt các phần mềm đồ họa: Photoshop, Illustrator, After effect và một số phần mềm hỗ trợ.

Có mong muốn làm việc lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/1 tháng;

Thử việc 2 tháng (85% lương);

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, phát triển tốt về chuyên môn.

Có cơ hội được đào tạo thêm về thiết kế.

Thưởng lễ tết và các dịp trong năm.

Cơ hội tăng lương, thăng tiến theo năng lực và thời gian gắn bó.

Được nhận các chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho nhân viên khi đến các cơ sở trực thuộc 10 Group.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

