Tuyển Designer CÔNG TY TNHH WELAST làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C2 - Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- PHỎNG VẤN ONLINE - SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHẬN VIỆC

- Thiết kế bộ hình ảnh sản phẩm, bộ mockup, lifestyle cho các sản phẩm mà công ty đang bán.

- Thực thi các mẫu thiết kế dựa trên template có sẵn.

- Thiết kế banner, hình ảnh quảng cáo theo yêu cầu.

- Làm việc với team Product&Idea để nắm vững yêu cầu thiết của từng sản phẩm.

- Hỗ trợ team Fulfillment với những đơn hàng cần chỉnh sửa design

- Báo cáo công việc và thực hiện một số công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tinh thần làm việc máu lửa, nhiệt huyết, có trách nhiệm trong công việc.

- Sử dụng thành thạo Adobe Photoshop, Ilustrator

- Tư duy sáng tạo, tính thẫm mỹ cao

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm trong nghành POD sẽ được đào tạo

- Không ngừng học hỏi, thích nghi với những điều mới

- Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm

- Biết Tiếng Anh, vẽ wacom là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH WELAST Thì Được Hưởng Những Gì

- THU NHẬP:

- 9.000.000 - 15.000.000 VND tuỳ theo năng lực

- Phụ cấp gửi xe + ăn trưa

- Thưởng theo hiệu quả công việc và hiệu quả kinh doanh của công ty.

- Review lương 6 tháng/lần

- Thưởng lễ tết theo quy định chung của công ty

- PHÚC LỢI KHÁC:

- Được cung cấp đủ trang thiết bị để phục vụ cho công việc

- Môi trường trẻ trung, năng động, phát triển nhanh

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty

- Được tạo điều kiện để phát triển bản thân tối đa

- Nghỉ phép, BHXH, Khóa đào tạo, lộ trình - cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WELAST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin