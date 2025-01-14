Tuyển Designer Jadeite production làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Jadeite production
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Jadeite production

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Jadeite production

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 16 đường 11th AVE sunrise K The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

+ Phạm vi công việc và nhiệm vụ
- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông 2D như poster, banner,...
- Thành thạo các công cụ phần mềm thiết kế (ví dụ: Adobe Creative Suite)
- Chú ý đến chi tiết và khả năng đáp ứng thời hạn deadline
- Phối hợp với các vị trí khác trong phòng truyền thông và marketing

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Yêu cầu kỹ năng
- Kinh nghiệm trên 1 năm trong việc thiết kế đồ hoạ
- Có kỹ năng tổ chức mạnh mẽ và khả năng ưu tiên công việc
- Có trình độ tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế
- Đã có kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài là một lợi thế
+ Các chế độ phúc lợi
- Thu nhập hấp dẫn. Lộ trình tăng thu nhập rõ rệt & ưu tiên gắn bó dài hạn với công ty.
- Bảo hiểm theo Luật lao động + sức khỏe, nghỉ phép… theo cơ chế của công ty.
- Được đề xuất các ý kiến, quan điểm trong quá trình làm việc với mục đích xây dựng và cùng phát triển

Tại Jadeite production Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Jadeite production

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Jadeite production

Jadeite production

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 16 đường 11th AVE sunrise K The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

