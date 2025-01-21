Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V2 - Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Designer

Thực hiện thiết kế thumbnail Youtube theo ý tưởng. Sửa, làm lại thumb nếu thumb trước không đạt hiệu quả trên kênh

Tổng hợp các thumb cùng chủ đề/ nội dung đạt traffic cao của đối thủ -> Hình thành ý tưởng chụp thumb dựa trên tiêu chuẩn

Thiết kế nhân vật, background, đạo cụ theo kịch bản.

Đánh giá, cải tiến chất lượng Thumb cho kênh

Thực hiện lên kế hoạch công việc theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng tốt Photoshop, AI, Adobe illustrator,...

Kỹ năng tốt, tư duy sáng tạo, thẩm mỹ cao.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, có tinh thần học hỏi

Khả năng làm việc nhóm, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương từ 7 - 10 triệu + Thưởng + Phụ cấp -> Tổng thu nhập từ 10 – 20tr/tháng

Thử việc 100% lương, cung cấp thiết bị làm việc

Du lịch: 2 lần/năm( trong nước và nước ngoài)

Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm

Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.

Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày

Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng

Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch, lương thâm niên

Chế độ tăng lương hàng quý

Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển

