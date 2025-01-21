Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Future Media
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công Ty Cổ Phần Future Media

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty Cổ Phần Future Media

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V2

- Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện thiết kế thumbnail Youtube theo ý tưởng. Sửa, làm lại thumb nếu thumb trước không đạt hiệu quả trên kênh
Tổng hợp các thumb cùng chủ đề/ nội dung đạt traffic cao của đối thủ -> Hình thành ý tưởng chụp thumb dựa trên tiêu chuẩn
Thiết kế nhân vật, background, đạo cụ theo kịch bản.
Đánh giá, cải tiến chất lượng Thumb cho kênh
Thực hiện lên kế hoạch công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng tốt Photoshop, AI, Adobe illustrator,...
Kỹ năng tốt, tư duy sáng tạo, thẩm mỹ cao.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, có tinh thần học hỏi
Khả năng làm việc nhóm, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7 - 10 triệu + Thưởng + Phụ cấp -> Tổng thu nhập từ 10 – 20tr/tháng
Thử việc 100% lương, cung cấp thiết bị làm việc
Du lịch: 2 lần/năm( trong nước và nước ngoài)
Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm
Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày
Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch, lương thâm niên
Chế độ tăng lương hàng quý
Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Future Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa Victoria, KĐT Văn Phú, HàĐông, HàNội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

