Tuyển Designer CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐI CHƠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Designer CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐI CHƠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐI CHƠI
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐI CHƠI

Designer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐI CHƠI

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 2 Tòa nhà 282 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Thiết kế banner, hình ảnh quảng cáo phục vụ cho các nền tảng digital (website, Facebook, Instagram, email marketing, v.v.).
banner, hình ảnh quảng cáo
- Hỗ trợ thiết kế các tài liệu truyền thông nội bộ như brochure, poster, catalogue khi cần.
- Đảm bảo sản phẩm thiết kế đúng yêu cầu, sáng tạo và thể hiện tốt thông điệp thương hiệu.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên ý tưởng và triển khai thiết kế phù hợp.
Ứng viên bắt buộc gửi Portfolio (hồ sơ thiết kế) kèm theo hồ sơ ứng tuyển.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU ỨNG VIÊN:
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
- Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, Figma (hoặc các công cụ thiết kế tương đương).
-
- Có tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo trong thiết kế và khả năng nắm bắt xu hướng thị trường.
ế
- Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp Tiếng Anh.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chỉnh sửa banner, hình ảnh phục vụ quảng cáo.
- Khả năng làm việc độc lập, chủ động theo sát tiến trình công việc.
QUYỀN LỢI:

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐI CHƠI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐI CHƠI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐI CHƠI

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐI CHƠI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: HR

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-designer-thu-nhap-8tr-20tr-thang-tai-ho-chi-minh-job314603
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Designer CÔNG TY TNHH MALO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MALO
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CP TMDV SABI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY CP TMDV SABI VIỆT NAM
Trên 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH HOPPER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HOPPER VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DIGIMARK CONSULTANT AK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH DIGIMARK CONSULTANT AK
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Nước Giải Khát Rooster làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Nước Giải Khát Rooster
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Designlab làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Designlab
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer B.y.f.a.s Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD B.y.f.a.s Co.,ltd
Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CP TOYAR INC
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer LR-TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận LR-TEK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH PACIFIC BREWERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH PACIFIC BREWERY
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID.K.PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID.K.PLUS
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Mỹ Phẩm B Happy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Mỹ Phẩm B Happy
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 426 - 697 USD Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam
426 - 697 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer KPMG Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận KPMG Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công ty Cổ phần Z Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Z Holding
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer ODM Group Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ODM Group Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Hộ Kinh Doanh Lê Minh Tùng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Hộ Kinh Doanh Lê Minh Tùng
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Yakjin Ho Chi Minh Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Yakjin Ho Chi Minh Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Cabinzero Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Cabinzero Viet Nam
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG KHÔNG GIAN MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG KHÔNG GIAN MỞ
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH T COSMETIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH T COSMETIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG BULL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG BULL
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty Cổ phần New Retail CPG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần New Retail CPG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm