Tuyển Designer CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐI CHƠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 2 Tòa nhà 282 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Thiết kế banner, hình ảnh quảng cáo phục vụ cho các nền tảng digital (website, Facebook, Instagram, email marketing, v.v.).

- Hỗ trợ thiết kế các tài liệu truyền thông nội bộ như brochure, poster, catalogue khi cần.

- Đảm bảo sản phẩm thiết kế đúng yêu cầu, sáng tạo và thể hiện tốt thông điệp thương hiệu.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên ý tưởng và triển khai thiết kế phù hợp.

Ứng viên bắt buộc gửi Portfolio (hồ sơ thiết kế) kèm theo hồ sơ ứng tuyển.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU ỨNG VIÊN:

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

- Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, Figma (hoặc các công cụ thiết kế tương đương).

- Có tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo trong thiết kế và khả năng nắm bắt xu hướng thị trường.

- Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp Tiếng Anh.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chỉnh sửa banner, hình ảnh phục vụ quảng cáo.

- Khả năng làm việc độc lập, chủ động theo sát tiến trình công việc.

