Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 125/20 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Đóng góp vào việc phát triển hình ảnh của công ty trên tất cả nền tảng Nghiên cứu, sáng tạo nội dung, ý tưởng và cùng team Marketing sản xuất, quay, dựng video trên Tiktok/Facebook/YouTube Chịu trách nhiệm thực hiện quá trình chụp ảnh, hoặc quay và dựng video cho công ty Thực hiện báo cáo tiến độ và kết quả công việc định kỳ Đề xuất ý tưởng & kế hoạch phát triển hình ảnh hằng tháng Thực hiện các kịch bản quay chụp theo yêu cầu của team Marketing Lập dàn ý chi tiết và biên soạn hình ảnh, video trên các nền tảng social media Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học / cao đẳng Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có kiến thức về ngành quảng cáo, truyền thông Kỹ năng báo cáo tốt Khả năng thực hiện phân tích các vấn đề Có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo các thiết bị quay chụp: máy ảnh, máy quay phim bán chuyên và chuyên nghiệp, v.v. Thành thạo phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, chỉnh sửa và dựng phim như Adobe Premiere, adobe after effects, adobe photoshop, adobe illustrator.... Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty. Chế độ nghỉ phép, thưởng lễ/Tết. Du lịch, team building. Khám sức khỏe định kỳ. Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART

