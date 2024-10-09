Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART
- Hồ Chí Minh: 125/20 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
Đóng góp vào việc phát triển hình ảnh của công ty trên tất cả nền tảng
Nghiên cứu, sáng tạo nội dung, ý tưởng và cùng team Marketing sản xuất, quay, dựng video trên Tiktok/Facebook/YouTube
Chịu trách nhiệm thực hiện quá trình chụp ảnh, hoặc quay và dựng video cho công ty
Thực hiện báo cáo tiến độ và kết quả công việc định kỳ
Đề xuất ý tưởng & kế hoạch phát triển hình ảnh hằng tháng
Thực hiện các kịch bản quay chụp theo yêu cầu của team Marketing
Lập dàn ý chi tiết và biên soạn hình ảnh, video trên các nền tảng social media
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học / cao đẳng
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kiến thức về ngành quảng cáo, truyền thông
Kỹ năng báo cáo tốt
Khả năng thực hiện phân tích các vấn đề
Có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo các thiết bị quay chụp: máy ảnh, máy quay phim bán chuyên và chuyên nghiệp, v.v.
Thành thạo phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, chỉnh sửa và dựng phim như Adobe Premiere, adobe after effects, adobe photoshop, adobe illustrator....
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.
Chế độ nghỉ phép, thưởng lễ/Tết.
Du lịch, team building.
Khám sức khỏe định kỳ.
Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng của bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
