Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN MOID GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MOID GROUP
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MOID GROUP

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOID GROUP

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: D’ Verano Residential, P. Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 2

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Nhận thông tin khách hàng từ sale/ trưởng bộ phận, chịu trách nhiệm thiết kế từ lên layout ý tưởng phác thảo hình ảnh, thống nhất màu sắc, phong cách, không gian, ánh sáng, sắp xếp bố cục, chọn lựa vật liệu màu sắc kiểu dáng đồ nội thất phù hợp, thiết kế các món đồ nội thất theo yêu cầu nếu cần. Tiếp xúc, trao đổi với team và nhà xưởng sản xuất, đồng thời đảm bảo rằng các thiết kế đáp ứng các yêu cầu về thẩm mỹ, phong thủy, xu hướng và toàn bộ công năng.
- Khảo sát, đo đạc và vẽ nội thất, lên phương án bố trí mặt bằng 2D + làm moodboard;
- Hoàn thiện và kiểm tra hồ sơ thiết kế trước khi bàn giao cho sản xuất.
- Chịu sự điều phối công việc từ cấp quản lý trực tiếp.
- Lập kế họach tiến độ và báo cáo công việc theo quy định và giám sát việc triển khai bản vẽ thi công/ bản vẽ 2D đến bộ phận sản xuất nội thất ở xưởng để luôn nắm bắt tiến độ và đúng với bản vẽ thiết kế đã đề ra.
- Xử lý các vấn đề phát sinh một cách linh hoạt và hiệu quả. Đề xuất phương án cải tiến để nâng cao chất lượng và hiệu suất.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và Bản Quyền cho tất cả các bản vẽ chi tiết đã triển khai.
- Tập hợp và lưu trữ bảo mật bản vẽ.
- Một số công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Diễn họa xây dựng/nội thất. Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Nội thất hoặc lĩnh vực liên quan.
- Lương cứng từ 12 -18 triệu tùy năng lực của mỗi ứng viên.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở xưởng sản xuất nhà máy đồ gỗ nội thất.
- Kinh nghiệm từ ít nhất 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Sử dụng thành thạo Sketchup, AutoCad, 3DMax, Ai/Photoshop, PPT.
- Luôn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các sản phẩm mới, xu hướng thiết kế mới, vật liệu mới, cập nhật xu hướng thị trường.
- Yêu cầu có kiến thức về kết cấu chi tiết nội thất, có kn triển khai bản vẽ chi tiết 2D đến xưởng sản xuất nội thất mẫu → hàng loạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOID GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương được thỏa thuận theo năng lực của từng ứng viên ( Lương cứng 14 →15tr + thưởng kpi team ECM)
- 14 ngày phép năm
- Tham gia BHXH đầy đủ
- Du lịch hàng năm
- Thưởng 13 theo tình hình kinh doanh
- Nâng lương và khả năng phát triển ở các vị trí mới
- Các quyền lợi khác theo luật lao động và theo quy chế tài chính của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOID GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MOID GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN MOID GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn hộ số 00.17, chung cư Thủ Thiêm Lake View 1 – số 19, đường Tố Hữu, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

