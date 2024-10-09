Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152/2 Thành Thái , phường 10 , quận 10, HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

-Kết hợp cùng Marketing Manager xây dựng bộ nhận diện thương hiệu của công ty.

- Định hướng và kiểm soát hình ảnh của công ty, đảm bảo sự thống nhất với hình ảnh thương hiệu mà công ty đang hướng đến.

- Làm việc với các bộ phận liên quan để thiết kế các ấn phẩm truyền thông (bao gồm cả online & offline) đáp ứng công việc hàng ngày và theo từng dự án, tối ưu hình ảnh với từng kênh truyền thông.

- Làm việc với bộ phận nội dung, đảm bảo hình ảnh truyền thông thống nhất cùng nội dung truyền thông và thống nhất với định hướng và kế hoạch kinh doanh của công ty

- Thống nhất về mặt hình ảnh trên các kênh truyền thống của công ty như website, landing page, Facebook,.. Từ 101 – – 500 nhân viên

- Đảm bảo chất lượng của các ấn phẩm in ấn.

- Đảm bảo chất lượng công việc của bộ phận thiết kế.

- Thực hiện các công việc khác được giao từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Lương thỏa thuận theo năng lực.

-Thử việc 2 tháng: hưởng 85% lương cứng chính thức.

-Thưởng thâm niên.

-Thưởng giới thiệu nhân sự (mức thưởng theo chính sách của công ty).

-Tham gia BHXH, nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ.

-Lương tháng 13. Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, ...

-Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.

-Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng.Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.

-Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.

-Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.

-Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên (lên đến 100%).

-Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA Thì Được Hưởng Những Gì

-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan, từng làm việc tại thẩm mỹ viện là lợi thế.

- Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực và tuân thủ deadline.

- Có thẩm mỹ tốt, khả năng tư duy, năng động, y yêu thích công làm đẹp cũng như các công việc liên quan đến thẩm mỹ & mỹ phẩm là điều rất quan trong.

- Sử dụng thành thao AI, Photoshop và các phần mềm bổ trợ thiết kế khác.

- Chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc

- Cẩn thận, tỉ mỉ chi tiết, có tư duy sáng tạo và phân thích nội dung thiết kế, truyền tải ý tưởng.

- Có khả năng truyền cảm hứng, chia sẻ các ý tưởng sáng tạo với các thành viên trong dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

