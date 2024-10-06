Tuyển Designer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LSB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

• Thiết kế các sản phẩm 2D,3D theo yêu cầu (hình in sticker, móc khóa, quà tặng, túi giấy, ..) dựa trên ý tưởng của team Idea.

• Khuyến khích đưa ra các ý tưởng phù hợp và hoàn thành yêu cầu trong thời gian nhanh nhất theo kế hoạch.

• Lên ý tưởng, triển khai thiết kế theo yêu cầu và các công việc liên quan khác.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 5 năm thiết kế sản phẩm 2D,3D

• Sử dụng thành thạo Photoshop, Ai và các công cụ hỗ trợ.

• Đam mê lĩnh vực thiết kế, tư duy thẩm mỹ sáng tạo tốt, biết nắm bắt xu hướng thị trường US, EU

• Có thể chịu đựng áp lực khi làm việc ở cường độ cao, đúng deadline

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

• Biết tiếng anh ở mức cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LSB Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 12 - 17 triệu tùy năng lực

• Thưởng theo doanh số nếu làm việc hiệu quả

• Lương tháng 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh của công ty

• Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, cởi mở.

• Xét tăng lương hàng năm.

• Hưởng các chế độ phúc lợi của công ty (tham quan, nghỉ mát, thưởng lễ, Tết,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LSB

