Tuyển Designer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LSB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Tuyển Designer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LSB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LSB
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LSB

Designer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LSB

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

• Thiết kế các sản phẩm 2D,3D theo yêu cầu (hình in sticker, móc khóa, quà tặng, túi giấy, ..) dựa trên ý tưởng của team Idea.
• Khuyến khích đưa ra các ý tưởng phù hợp và hoàn thành yêu cầu trong thời gian nhanh nhất theo kế hoạch.
• Lên ý tưởng, triển khai thiết kế theo yêu cầu và các công việc liên quan khác.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 5 năm thiết kế sản phẩm 2D,3D
• Sử dụng thành thạo Photoshop, Ai và các công cụ hỗ trợ.
• Đam mê lĩnh vực thiết kế, tư duy thẩm mỹ sáng tạo tốt, biết nắm bắt xu hướng thị trường US, EU
• Có thể chịu đựng áp lực khi làm việc ở cường độ cao, đúng deadline
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
• Biết tiếng anh ở mức cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LSB Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 12 - 17 triệu tùy năng lực
Lương: 12 - 17 triệu tùy năng lực
• Thưởng theo doanh số nếu làm việc hiệu quả
Thưởng theo doanh số nếu làm việc hiệu quả
• Lương tháng 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh của công ty
• Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, cởi mở.
• Xét tăng lương hàng năm.
• Hưởng các chế độ phúc lợi của công ty (tham quan, nghỉ mát, thưởng lễ, Tết,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LSB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LSB

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LSB

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-designer-thu-nhap-12-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job203933
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Equix Technologies
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Equix Technologies
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIET CANVAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIET CANVAS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DIGIMARK CONSULTANT AK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DIGIMARK CONSULTANT AK
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CHOO COMMUNICATION JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHOO COMMUNICATION JSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SX-TM ARTSTUFF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SX-TM ARTSTUFF
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH MINH HẠNH GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MINH HẠNH GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Tròn House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tròn House
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH MALO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MALO
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CP TMDV SABI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY CP TMDV SABI VIỆT NAM
Trên 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH HOPPER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HOPPER VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DIGIMARK CONSULTANT AK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH DIGIMARK CONSULTANT AK
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Nước Giải Khát Rooster làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Nước Giải Khát Rooster
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Designlab làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Designlab
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Toda Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 21 Triệu Toda Vietnam Company Limited
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer B.y.f.a.s Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD B.y.f.a.s Co.,ltd
Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CP TOYAR INC
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer LR-TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận LR-TEK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH PACIFIC BREWERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH PACIFIC BREWERY
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer LR-TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận LR-TEK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID.K.PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID.K.PLUS
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Mỹ Phẩm B Happy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Mỹ Phẩm B Happy
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 426 - 697 USD Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam
426 - 697 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Dko Architecture Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Dko Architecture Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer KPMG Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận KPMG Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công ty Cổ phần Z Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Z Holding
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Mico World Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu Mico World Limited
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm