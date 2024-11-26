Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH LAJO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm một Designer Intern tài năng và đam mê để tham gia vào đội ngũ thiết kế của công ty. Bạn sẽ có cơ hội được học hỏi các kỹ năng thiết kế và đóng góp vào các dự án thực tế của công ty. Công ty đang hoạt động ở mảng healthcare.

Hỗ trợ dự án thiết kế: Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, phát triển và hoàn thiện các sản phẩm thiết kế như: đồ họa, banner, infographic, banner, leaflet, ...

Sử dụng các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp (Photoshop, Illustrator, InDesign,...) để tạo ra các sản phẩm thiết kế chất lượng cao.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thiết kế: Theo dõi các xu hướng thiết kế mới nhất để ứng dụng vào công việc.

Tham gia vào các dự án thiết kế khác: Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của trưởng nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Sinh viên đang theo học các ngành thiết kế đồ họa, mỹ thuật hoặc các ngành liên quan. Thời gian: full time.

Thành thạo các phần mềm đồ họa: Photoshop, Illustrator, InDesign.

Có kiến thức cơ bản về các nguyên tắc thiết kế.

Có khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.

Có kinh nghiệm thực tập hoặc làm dự án cá nhân liên quan đến thiết kế.

Có portfolio thể hiện khả năng thiết kế của bản thân.

Có khả năng edit video cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH LAJO Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Được làm việc cho các dự án của công ty nước ngoài

Có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập.

