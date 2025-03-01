Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO NAMI CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bến Vân Đồn, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản xuất 3D visual: Tạo ra các yếu tố trực quan 3D phù hợp với định hướng, nội dung và tuân thủ quy chuẩn nhận diện thương hiệu.

Sản xuất 3D visual

Sản xuất 3D motion: Tạo hiệu ứng chuyển động cho chính yếu tố trực quan 3D mà bạn đã sản xuất ra. Đảm bảo hiệu suất tốt trên các nền tảng (website, app, video, social, VR/AR…).

Sản xuất 3D motion

Phối hợp với các đồng nghiệp thiết kế 2D, video editor, UI/UX designer để ứng dụng các sản phẩm mà bạn làm ra trên các hình ảnh chiến dịch truyền thông.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các phần mềm thiết kế 3D như Blender, Cinema 4D hoặc bất kỳ phần mềm nào tương đương .

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong thiết kế đồ họa 3D hoặc motion graphics 3D.

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm

Kỹ năng dựng hình (modeling), tạo chất liệu (texturing), ánh sáng (lighting) tốt.

Kỹ năng tư duy không gian và thẩm mỹ tốt, cùng khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Ham học hỏi và cập nhật xu hướng công nghệ 3D mới. Biết ứng dụng AI vào công việc của mình sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO NAMI CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 09:00 - 18:00, thứ 2 - thứ 6 & chính sách làm việc linh hoạt.

Mức lương: cạnh tranh, lương tháng 13.

Phụ cấp: Cơm trưa, gửi xe.

BHXH, BH sức khỏe.

12 ngày phép/ năm.

Các hoạt động team building, thể thao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO NAMI CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin