Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO NAMI CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO NAMI CORP
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO NAMI CORP

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO NAMI CORP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bến Vân Đồn, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản xuất 3D visual: Tạo ra các yếu tố trực quan 3D phù hợp với định hướng, nội dung và tuân thủ quy chuẩn nhận diện thương hiệu.
Sản xuất 3D visual
Sản xuất 3D motion: Tạo hiệu ứng chuyển động cho chính yếu tố trực quan 3D mà bạn đã sản xuất ra. Đảm bảo hiệu suất tốt trên các nền tảng (website, app, video, social, VR/AR…).
Sản xuất 3D motion
Phối hợp với các đồng nghiệp thiết kế 2D, video editor, UI/UX designer để ứng dụng các sản phẩm mà bạn làm ra trên các hình ảnh chiến dịch truyền thông.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các phần mềm thiết kế 3D như Blender, Cinema 4D hoặc bất kỳ phần mềm nào tương đương .
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong thiết kế đồ họa 3D hoặc motion graphics 3D.
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm
Kỹ năng dựng hình (modeling), tạo chất liệu (texturing), ánh sáng (lighting) tốt.
Kỹ năng tư duy không gian và thẩm mỹ tốt, cùng khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Ham học hỏi và cập nhật xu hướng công nghệ 3D mới. Biết ứng dụng AI vào công việc của mình sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO NAMI CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 09:00 - 18:00, thứ 2 - thứ 6 & chính sách làm việc linh hoạt.
Mức lương: cạnh tranh, lương tháng 13.
Phụ cấp: Cơm trưa, gửi xe.
BHXH, BH sức khỏe.
12 ngày phép/ năm.
Các hoạt động team building, thể thao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO NAMI CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO NAMI CORP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO NAMI CORP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Chung cư Millennium, 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

