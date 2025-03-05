Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, phường 6, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế, triển khai và quản trị hệ thống trên Google Cloud, AWS, và một số hệ thống ở Datacenter VietNam

- Xây dựng monitor tool phục vụ từ hạ tầng đến ứng dụng, đòi hỏi nhiều trong phân tích, đánh giá và phát triển các chỉ số theo dõi đặc thù riêng cho các sản phẩm vexere

- Khắc phục lỗi hệ thống khi có sự cố xảy ra 24/7 đặc biệt ngày lễ

- Thực hiện việc nghiên cứu giải pháp mới hoặc cải tiến hệ thống vận dụng những best practice tùy dự án mong đợi: cost, security và performance

- Quản lí và cải tiến hệ thống CICD để hổ trợ automation process: building, testing and delivering

- Quản lí và cải tiến quy trình deploy lên nhiều môi trường khác nhau

- Quản lí các hệ thống system như: Proxy, Database (mysq, SQL,Mongo, Postgres,..), Cache, Static Server, Kafka confluent, Firewall, VPN , DNS…

- Viết và cập nhật document liên quan đến chức năng của hệ thống

- Ưu tiên các trường hợp đã tham gia các dự án security trong tổ chức như ISO27k, PCI DSS…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí System Engineer/Dev Ops hoặc vị trí tương đương

- Có kiến thức cơ bản về network, server, hạ tầng cloud public/private tại Việt Nam

- Có kiến thức và kinh nghiệm vững về linux (LPI1) và windows server

- Có kiến thức và từng làm việc với các hệ thống áp dụng CICD

- Có khả năng vận hành các hệ thống trên nền tảng Docker, Kubernetes, Openshift, Rancher…

- Có kinh nghiệm vận hành hệ thống trên các nền tảng public cloud như AWS,Azure, Google, Ali…

- Có tư duy tốt trong vấn đề bảo mật trong doanh nghiệp, trong phát triển ứng dụng.

- Có kinh nghiệm xây dựng những công cụ monitor hệ thống như: ELK stack, TICK stack, Prometheus + Grafana hoặc tương tự, influxdb + telegraf, nagios, zabbix, check-mk, prtg…

- Cần thông thạo ít nhất ngôn ngữ lập trình phổ biến như bash shell, python, perl…

- Cần thông thạo ít nhất một công cụ automation system như: Terra form, Puppet, Ansible… , automation frame work…

- Cần có tính chủ động, sẵn sàng cao để hỗ trợ khắc phục sự cố ngay khi cần thiết



Ứng viên sẽ có thêm Lợi thế nếu có thêm các tiêu chí sau:

- Có chứng chỉ các nhà cung cấp dịch vụ cloud tên tuổi như AWS, Azure, Google

- Tham gia các dự án về microservices thành công

- Có kiến thức về lĩnh vực mobile là một lợi thế

- Có kinh nghiệm trong các kiến trúc microservice cũng như monolithic

- Có kinh nghiệm về các service liên quan đến big data như: hadoop, spark, kafka...

- Thành thạo với việc dùng những phần mềm làm việc nhóm như Jira, Confluence, Git

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương canh tranh theo năng lực

Thưởng KPI hàng tháng

100% lương trong thời gian thử việc

Lương tháng 13

Xét duyệt performance 2 lần/năm

Cơ hội được dẫn dắt bởi các CTO, kiến trúc sư và lãnh đạo hàng đầu tại Vexere

Công ty sẽ hỗ trợ bạn xây dựng hồ sơ cá nhân chuyên nghiệp bằng cách xuất bản bài viết trên Medium và blog công nghệ của Vexere dưới tên bạn, tham gia các dự án mã nguồn mở do công ty quản lý, cũng như tham gia các buổi tech talk

Chế độ quyền chọn cổ phiếu hấp dẫn dành cho các lập trình viên/lãnh đạo nòng cốt

Giảm giá 30% cho nhân viên Vexere và 10% cho gia đình/người thân khi đặt vé xe khách trên App

Du lịch công ty, team building, tiệc cuối năm và các sự kiện khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin