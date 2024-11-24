Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 21 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA

Mức lương
Đến 21 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Đến 21 Triệu

Phát triển và maintain các hệ thống bằng Python
Quản trị và vận hành các hệ thống AWS EKS (Elastic Kubernetes Service), đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định và có thể mở rộng khi cần.
Triển khai và duy trì các công cụ giám sát như Prometheus, Grafana, Loki, Promtail để theo dõi hiệu suất và trạng thái của hệ thống.
Thiết kế và triển khai các giải pháp giám sát và logging hiệu quả, giúp đội ngũ phát hiện và xử lý sự cố nhanh chóng.
Xây dựng và tối ưu hóa các quy trình vận hành dựa trên framework ITILv4 hoặc SRE, bao gồm các quy trình như incident management, change management, và problem management
Tối ưu hóa hệ thống tự động hóa và quản lý cơ sở hạ tầng, tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của các dịch vụ trên cloud.
Phối hợp với các nhóm kỹ thuật khác để triển khai và duy trì các dịch vụ CI/CD, giúp rút ngắn thời gian triển khai phần mềm và cải thiện chất lượng sản phẩm.
Tìm kiếm và đề xuất các cải tiến công nghệ, công cụ hoặc quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Với Mức Lương Đến 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thục ngôn ngữ Python (FastAPI)
Kinh nghiệm thực tế trong việc quản trị và vận hành hệ thống trên AWS EKS.
Kinh nghiệm triển khai và sử dụng các công cụ giám sát như Prometheus, Grafana, Loki, Promtail.
Hiểu biết sâu về ITILv4 hoặc SRE (Site Reliability Engineering) và có khả năng áp dụng các nguyên lý này trong thực tế.
Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và duy trì các quy trình CI/CD.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.
Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thực tế: Cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai hệ thống trên nền tảng Cloud AWS.
Được hỗ trợ chuyên gia: Làm việc trực tiếp với các chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Cloud Computing và AWS.
Hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ AWS: Nếu bạn trở thành nhân viên chính thức sau thử việc, công ty sẽ hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ AWS
Làm việc từ thứ 2 – thứ 6, trong môi trường thân thiện, cam kết phát triển lâu dài, ổn định.
Có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo về IT, tiếng Nhật, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm...phục vụ cho công việc và cơ hội thăng tiến
Được định hướng phát triển nghề nghiệp theo quan điểm nghiêm túc, chuyên nghiệp và ổn định.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam.
Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty: nghỉ 01 ngày lễ ở tuần đầu tiên của tháng 10 hàng năm, thưởng sinh nhật công ty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 Tháp Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

