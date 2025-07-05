Tuyển DevOps Engineer Công ty cổ phần bGlobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 702 Tòa CIC số 1 Nguyễn Thị Duệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mảng chính của công ty làm các sản phẩm liên quan đến công nghệ mã hóa đầu cuối (E2EE), các sản phẩm đã thương mại hóa và có nhiều khách hàng sử dụng, điển hình là Trios.com.vn - một sản phẩm tương tự Whatsapp. Đây là dòng sản phẩm dẫn đầu thị trường trao đổi thông tin công việc an toàn dựa trên công nghệ E2EE tại Việt Nam.

Ngoài ra, công ty cũng xây dựng giúp khách hàng các sản phẩm nghiệp vụ có tích hợp với các sản phẩm của công ty như dạng sản phẩm dành riêng.

- Thiết kế, triển khai và duy trì các giải pháp CI/CD tích hợp bảo mật (Security-as-Code) trong toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm.

- Tự động hóa kiểm tra bảo mật mã nguồn (SAST), kiểm tra lỗ hổng trong thư viện bên ngoài (SCA), và kiểm tra bảo mật runtime (DAST).

- Phối hợp chặt chẽ với các nhóm DevOps, Security và Development để tích hợp các biện pháp bảo mật ngay từ giai đoạn thiết kế.

- Xây dựng và duy trì các công cụ giám sát, phát hiện và phản ứng sự cố bảo mật trong môi trường cloud (AWS/GCP/Azure) và container (Docker/Kubernetes).

- Hỗ trợ đánh giá rủi ro bảo mật và thực hiện khuyến nghị cải tiến hệ thống hạ tầng và pipeline CI/CD.

- Đào tạo và nâng cao nhận thức bảo mật cho các nhóm phát triển phần mềm.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, An ninh mạng, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.

- Từ 3–5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DevOps hoặc Security, trong đó có kinh nghiệm cụ thể với DevSecOps là một lợi thế.

- Hiểu rõ về các nguyên tắc bảo mật ứng dụng và vận hành (OWASP, DevSecOps practices).

- Có kinh nghiệm với các công cụ CI/CD phổ biến (Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions...).

- Thành thạo với các công cụ bảo mật: SonarQube, Snyk, Checkmarx, Aqua Security, Trivy, v.v.

- Có kinh nghiệm với môi trường cloud (AWS/GCP/Azure), Docker/Kubernetes.

- Khả năng scripting tốt (Bash, Python, hoặc tương đương).

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công ty cổ phần bGlobal Thì Được Hưởng Những Gì

1. THU NHẬP

- Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc.

- Thưởng lương tháng thứ 13; Thưởng dự án; Thưởng hiệu quả công việc...

- Review hiệu quả công việc 2 lần / năm.

- Xét tăng lương theo năng lực và kết quả đánh giá.

- Bảo hiểm và các chính sách đãi ngộ: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

- Mua bảo hiểm sức khỏe mở rộng hàng năm tại bệnh viện lớn và uy tín. Hưởng gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp BaoViet.

2. CƠ HỘI VÀ CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO

- Nhận cổ phiếu ưu đãi khi khẳng định được vị trí và gắn bó với công ty.

- Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

- Có cơ hội tham gia vai trò chính trong việc tư vấn, xây dựng dự án từ giai đoạn đầu tiên

- Đào tạo liên tục về chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm

- Định hướng nghề nghiệp rõ ràng: Có lộ trình phát triển lên vị trí leader, quản lý khi chứng tỏ được năng lực tương ứng.

3. ĐÃI NGỘ KHÁC

- Làm việc trong tập thể những người trẻ năng động, cá tính, máu lửa và nhiệt huyết trong công việc

- Môi trường làm việc mở, khuyến khích tối đa sự sáng tạo của nhân viên

- Môi trường bạn là người tiên phong, dẫn đầu, luôn luôn tạo điều kiện để bạn có thể phát triển.

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.

- Du lịch Company trip và tham gia các hoạt động TeamBuilding trong năm.

- Miễn phí đồ ăn, uống tại pantry và sách tại thư viện công ty.

